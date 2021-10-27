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Söke TARİŞ'in vefakar ortaklarından Başkan Özer'e teşekkür - Son Dakika

Söke TARİŞ'in vefakar ortaklarından Başkan Özer'e teşekkür

27.10.2021 10:57
Söke TARİŞ'in vefakar ortaklarından Başkan Özer'e teşekkür

Aydın Söke'de bu sezon tarihinde ilk kez buğday almasının ardından uzun yıllardan sonra ayçiçeği alımına da başlayan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, bölgedeki ortak ve üreticiler için ürün piyasasının belirlenmesinde güvence oldu.

Aydın Söke'de bu sezon tarihinde ilk kez buğday almasının ardından uzun yıllardan sonra ayçiçeği alımına da başlayan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, bölgedeki ortak ve üreticiler için ürün piyasasının belirlenmesinde güvence oldu.

Söke'de pamuk ve ayçiçeği hasadının tamamlanmasıyla birlikte alım sezonu tüm hızıyla devam ederken, Türkiye'nin en büyük pamuk tarım satış kooperatifi konumundaki Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nde de yüzler gülüyor. Bu sezon Söke-Bağarası karayolu üzerinde bulunan modern donatıya sahip idari binaya taşınılması, ortak ve üreticilerin büyük beğenisiyle karşılık bulan kooperatifte, Başkan İsmail Özer ve yönetim kurulu üyelerinin belirlediği ürün alım politikası da büyük takdir topladı.

Başkan Özer'e makamında gerçekleştirdiği ziyarette, gerek ürün alım politikasında piyasayı dengeleyen tutum ve gerekse kooperatifin üreticiye yıldan yıla daha da güven veren konuma gelmesi nedeniyle teşekkür eden 72 yıllık kooperatifin kurucu ortağı Merhum Mehmet Rebiş'in oğlu Nihat Rebiş, "Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifimiz, sayenizde yeniden eski günlerine kavuştu. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Sizlere en eski ortaklarınızdan biri olarak içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Daima yanımızda"

Beraberindeki kooperatif ortağı Alaittin Günal ile gerçekleştirdiği ziyarette, Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nin 45 yıllık ortağı olduğunu söyleyen Nihat Rebiş, "En sıkıntılı süreçleri yaşadığımız zamanlardan bu yana kooperatifimize ürünümüzü teslim ederek destek olmaya devam ediyoruz. TARİŞ Söke'mizde ürettiğimiz üründen kazanç elde etmemiz için yıllarca önce binbir zorluklarla kurularak bu günlere geldi. Çok şükür Kooperatif Başkanımız İsmail Özer'in girişimleriyle de artık çok güzel bir konuma yükseldi. TARİŞ'imizin başarısı bizleri gururlandırıyor. Ürünü üretirken dahi tarlaya kadar gelen ziraat mühendislerinden oluşan teknik ekip, bizlere her anlamda yardımcı oluyor. Üretimden hasada ve alıma kadar TARİŞ daima yanımızda. TARİŞ'in belirlediği fiyat politikası sayesinde hem ortak, hem de üreticiler de ürettiği ürünü hak ettiği değere satabiliyor. İsmail Başkanımız, kooperatife kattığı güçle biz ortak ve üreticileri de güçlendirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kooperatife yeniden güven kazandırdı"

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'nin özellikle son 5 yıldır Başkan Özer'in atılımlarıyla yeniden istikrarlı ve piyasaya yön veren bir noktaya geldiğini söyleyen kooperatif ortaklarından Alaittin Günal ise, "TARİŞ bizim için olmazsa olmazdır. Geride kalan pandemide de kooperatifimiz her türlü destek ve imkan noktasında elinden gelen desteği bize sağladı. Başkanımız İsmail Özer'e hem kooperatifimize böyle güzel imkanlara sahip yeni bir tesis hem de yeniden itibar ve güven kazandırdığı için minnet borçluyu" diye konuştu.

"Kurumsal bir vizyonla gelişmeye devam ediyoruz"

Kooperatifin her ikisi de eski ortaklarından olan Rebiş ile Günal'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Başkan İsmail Özer, "Dile kolay kooperatifimiz 72 yıldır bu çatının altında üreticinin alın terine değer katıyor ve aynı zamanda piyasayı dengeliyor. Bizler gelip geçiciyiz, tek gayemiz kooperatifimizin daha da güçlenerek üreticilerimize destek olmasıdır. Bunun için var gücümüzle çalışıyor, çağın şartları ve getirdiği yenilikleri de yakinen takip ederek kooperatifimizi daha da kurumsal bir vizyonla geliştirmeye devam ediyoruz. Sizler sağolun, varolun. En zor zamanlarımızda dahi kooperatifimizin öneminin bilincinde olarak bizlere desteğini esirgemeyerek vefanızı her daim gösterdiniz. Biz de bu vefanıza ve desteğinize karşılık olarak sizlerin yüzünü kara çıkarmayacağız. Devraldığımız bayrağı daha da zirvelere çıkarmak en büyük gayemizdir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Söke TARİŞ'in vefakar ortaklarından Başkan Özer'e teşekkür
Söke TARİŞ'in vefakar ortaklarından Başkan Özer'e teşekkür
Söke TARİŞ'in vefakar ortaklarından Başkan Özer'e teşekkür

İsmail Özer, Kooperatif, Buğday, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke TARİŞ'in vefakar ortaklarından Başkan Özer'e teşekkür - Son Dakika Ekonomi


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