Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238316 0,37 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,572406 0,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,857999 0,27 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,442487 0,23 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028286 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,007209 1,36 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,003051 1,29 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,843032 1,23 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,978482 1,19 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042287 1,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,145213 0,87 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,025479 0,84 Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,019845 0,72 Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) 0,982212 0,68 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 1,008923 0,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,047230 2,48 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 0,997798 0,70 Aura Portföy Değ. Fon 0,856418 0,39 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,027484 0,37 Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon 0,995630 0,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,257050 0,29 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,991143 0,29 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,895497 0,26 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,012393 0,24 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065665 0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,305917 1,06 Deniz Port. Altın Fonu 0,059234 0,30 Garanti Portföy Altın Fonu 0,136194 0,29 İş Portföy Altın Fonu 0,053268 0,28 QNB Finans Portföy Altın Fonu 1,016208 0,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,126201 0,16 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,026083 0,15 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,102901 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,202611 0,15 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,350981 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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