Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 1,88 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,69 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,104106
|2,18
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,050491
|1,88
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,175956
|1,69
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,161517
|1,66
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043707
|1,63
|Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon
|1,025492
|1,52
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,073565
|1,51
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|1,044215
|1,51
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,112911
|1,48
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,051812
|1,45
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi