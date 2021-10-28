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Son dakika haber: Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı - Son Dakika

Son dakika haber: Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı

28.10.2021 09:49
Son dakika haber: Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı

Son dakika gelişmesine göre Özelleştirme kapsamında bulunan bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylanırken, bazı taşınmazların da özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Özelleştirme kapsamında bulunan bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylanırken, bazı taşınmazların da özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Akköprü ve Varlık mahallelerindeki bazı parsellere ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı.

Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki parsele ilişkin onaylanan imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi, Hanlı/Hanlıköy Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin, ticaret, imalathane tesis ve belediye hizmet alanlarıyla park, demir yolları koruma kuşağı ve taşıt yolu kullanım kararı getirilmesine yönelik imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Samsun'un Havza ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki parsellere ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki taşınmaz ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İzmir'in Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi'ndeki taşınmaz ve taşınmaz üzerindeki yapıların özelleştirme kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Gazete, Maliye, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı - Son Dakika Ekonomi


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