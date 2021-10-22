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Son dakika haberi! Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor

22.10.2021 10:16

Edinilen son dakika haberine göre Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: "Trabzon'da daha önce konut alan Arap yatırımcıların yüzde 25'i konutlarını satarak başka yerlere gidiyor" "Trabzon'da bu sene geçmiş yıllara göre yabancılara yönelik konut...

Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan:

"Trabzon'da daha önce konut alan Arap yatırımcıların yüzde 25'i konutlarını satarak başka yerlere gidiyor"

"Trabzon'da bu sene geçmiş yıllara göre yabancılara yönelik konut satışları yüzde 70 oranında azaldı"

TRABZON - Trabzon'da daha önceki yıllara göre bu sene özellikle Arap yatırımcılara yönelik konut satışlarında yüzde 70 oranında azalma yaşandığı belirtildi. Daha önce konut alan Arap yatırımcıların da yüzde 25'lik bir kısmının konutlarını satarak başka illere taşındığı öğrenildi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemi sürecinin bir çok sektörde olduğu gibi inşaat sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan" Maalesef ülke ve dünya genelinde yaşadığımız Covid-19 yüzünden her alanda olduğu gibi inşaat alanında da olumsuzluklar yaşandı. Bu süreç içinde bilhassa yabancı yatırımcılar dış ülkelere seyahat kısıtlamasından dolayı yatırım yapamadılar. Dolayısıyla son iki yıllık süreçte bilhassa Trabzon, Doğu Karadeniz Bölgesine yatırım amaçlı gelmediler. Gelenler de tatil amaçlı daha önce aldıkları konutlarda kalıp ülkelerine dönüyordu. İnşaat sektörüne bakıldığında konut satışı anlamında çok yansıması olmadı" dedi.

Yüzde 25'i konutu satarak başka yerlere gitti

Trabzon'da daha önce konut alan Arap vatandaşların yüzde 25'i konutlarını satarak başka yerlere taşındığını belirten Taflan, "Konutlarını satanlar var. Yaklaşık yüzde 25'i daha önce aldığı konutunu sattı. Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden gelenler o günkü şartlarda aldıkları gayrimenkulleri hem tatil amaçlı hem de kar marjı değerlendirerek başka yerlere yöneliyorlar. Dolayısıyla şehrimizde 5-6 sene ikamet ettikten sonra başka şehirlere ya da başka ülkelere yöneldiklerinden konutlarını satıyor. Devamında gidenlerin yeri eskisi gibi dolmadı. Şu anki sürece baktığımız zaman o dönemlerdeki gibi hareketlilik maalesef olmadı, bundan sonrası da zor görünüyor. Trabzon'da yabancılardan şu an hemen hemen konut alan olmadı. Yabancı yatırımcı her zaman gelsin tamam, ancak her şeyden önce yerli tüketici bizler için çok önemli. Yabancılar birkaç sene öncesinde konut aldılar, sonrasında satıp gittiler. Türkiye dışında farklı ülkelerde konut alarak değerlendiriyorlar. Ekonomik özgürlükleri olduğundan dolayı istedikleri yerde gayrı menkul alabiliyorlar. Dolayısıyla geçmiş yıllara göre bu sene Trabzon'da yabancılara yönelik konut satışları yüzde 70 oranında azalma yaşandı" dedi.

Son dakika haberi! Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor
Son dakika haberi! Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor
Son dakika haberi! Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor
Son dakika haberi! Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor
Son dakika haberi! Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor
Son dakika haberi! Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor

Yatırımcı, Trabzon, konut, Arap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor - Son Dakika Ekonomi


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