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Son dakika haberleri... Van'a 40 milyon TL'lik yatırım için imzalar atıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Van'a 40 milyon TL'lik yatırım için imzalar atıldı

12.10.2021 00:58
Son dakika haberleri... Van'a 40 milyon TL'lik yatırım için imzalar atıldı

Son dakika haber... Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) sağladığı 25,3 milyon TL hibe desteğiyle Van'da yaklaşık 40 milyon TL'lik yatırımın hayata geçirileceği 8 projenin imzaları atıldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) sağladığı 25,3 milyon TL hibe desteğiyle Van'da yaklaşık 40 milyon TL'lik yatırımın hayata geçirileceği 8 projenin imzaları atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten DAKA destekleriyle Van'a kazandırılacak ve 25,3 milyon TL'si hibe toplam 40 milyon TL'lik yatırımın hayata geçirileceği 8 projenin sözleşme imza töreni Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapıldı. Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ve Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Kaymakamı ve YİKOB Başkanı Furkan Duman, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Nasır, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Van Müze Müdürü Erol Uslu ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Cevdet Başer katıldı.

İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, DAKA kanalıyla 25 milyon hibe destekli projelerin hayata geçirilme stardı anlamına gelen protokol imzası için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu projelerin hayata geçmesine destek veren, katkı sunan DAKA Genel Sekreterimiz ve personeline, Kalkınma Ajansı Yönetim Kuruluna, Sanayi ve Teknoloji Bakanına ve projeyi hazırlayarak işi takip eden belediye başkanlarımız, OSB başkanı ile yönetimine ve tüm projelerimizde olduğu gibi bu projeleri Ankara'da yakından takip eden milletvekillerimize şahsım ve Van halkı adına teşekkür ediyorum. Tarihi Van kentimizin ayağa kaldırılması için destek alan projelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise hayata geçirilecek projelere ciddi anlamda destek verdiklerini belirterek, "Van'daki kurumlarımızla bakanlıklarımız nezdinde yapmış olduğumuz çalışmalar, ilimize ve ilçelerimize yatırım olarak dönüşüyor. Projelere AK Parti Van milletvekilleri olarak ciddi anlamda destek veriyoruz. Ankara'da bu işin siyasi ayağını teşkil eden, bakanlıklar nezdinde ciddi girişim ve gayretlerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Van'ın Özalp ilçesinde yapılan yatırımlardan söz eden AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da, "Özalp ilçesinde iş yeri yanan vatandaşlarımızın hiçbiri vergi mükellefi değildi. Bu 99 dükkan sahibinin yaralarının sarılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanımız özveride bulunarak bu yatırımın desteği için DAKA ile iletişime girdi. Biz bu sekiz projenin Van'ımıza, ilçelerimize, halkımıza yararlı olmasını diliyoruz, faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "DAKA başta olmak üzere kaymakamlıklarımız, belediyelerimizin ortaklaşa yürütmüş olduğu projeler ilimiz için çok önemli projeler. Bu önemli projeleri ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürümüze, DAKA Genel Sekreterine ve emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan imza törenin ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki heyet, tarihi tekel binası ve bedesten çarşısında incelemelerde bulundu.

İmzalanan 8 proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) Van ili uygulaması kapsamında 3 proje destek almaya hak kazandı. Destek almaya hak kazanan; Özalp Halk Pazarı Esnaf Sitesi Yapımı ve Park Altı Dükkanların Ekonomiye Kazandırılması Projesi'ni Özalp Belediye Başkanlığının yürüteceği belirtildi. Proje ile Özalp ilçesi çarşı merkezinde bulunan pazar yerinde (Rus Pazarı) yaşanan yangında zarar gören ve kullanılamayacak hale gelen 99 adet dükkanın yeniden inşa edileceği ve 37 adet dükkanın da tadilatlarının yapılacağı açıklandı.

CMDP kapsamında destek almaya hak kazanan ve yürütücülüğünü Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının üstleneceği, Eski Van Şehrinin Canlandırılması Birinci Etap Projesi ile Hüsrev Paşa Hanı, maarif dükkanları, Tekalifi Harbiye Binası, cephanelik, Adliye Binası, Devlet Binası ve şehir şuurunun canlandırılacağı açıklandı. Eski Van şehrinde yer alan tarihi yapıların ve sokak dokusunun koruma-kullanma dengesi kapsamında canlandırılarak, kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek sağlanacağı söylendi.

Yine CMDP kapsamında desteklenecek olan ve yürütücülüğünü Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının yapacağı Van Bedesten Çarşısı Yapımı ve Tarihi Tekel Binasının Turizme Kazandırılması Projesiyle kentin kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları ürünlerinin üretim, sergi ve satış çalışmalarının gerçekleştirilebileceği, Van kültürüne ait yöresel lezzetlerin tadılabileceği bir alan oluşturulacağı açıklandı. Bu amaçla Van'ın yekpare kalan nadir tarihi yapılarından olan Tarihi Tekel Binası değerlendirilerek; yerli ve yabancı turistlerin ve kent sakinlerinin uğrak yeri haline dönüşebilecek bir merkez haline getirileceği ifade edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destek vermeye uygun bulduğu 3 CMDP projesine toplamda 21 milyon 500 bin TL tutarında hibe verileceği ve eş finansmanla beraber 27 milyon 500 bin TL tutarında yatırımın harekete geçirileceği müjdesi verildi.

İlin ve bölgenin sanayisinin gelişimini sağlamak amacıyla 2021 Yılı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, Van ilinden destek almaya hak kazanan 4 proje ile 4 milyon 800 bin TL hibe desteği ve eş finansmanlarla beraber 10 milyon 700 bin TL yatırımın harekete geçirilerek. Destek almaya hak kazanan Başkale Belediye Başkanlığının yürütücüsü olduğu Başkale Küçük Sanayi Sitesine Kavuşuyor Projesi, Bahçesaray Belediye Başkanlığının yürütücüsü olduğu Bahçesaray Belediyesi Küçük Sanayi İşletme Tesisi Projesi ve Saray Belediye Başkanlığının yürütücüsü olduğu Van İli Saray İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Yapımı Projesi ile ilçelerde küçük sanayi siteleri kurularak istihdam ve sanayi için önemli bir adım atılacağı açıklandı. Yine KÖAP kapsamında Van OSB Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu "Van OSB 3. Etap Yol Altyapısının Güçlendirilmesi ve Sıcak Asfalt ile Yenileme Projesi" ile OSB'nin ömrünü tamamlamış mevcut yollarının yenileneceği belirtildi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almayı hak kazanan, yürütücüsünün Gevaş Belediyesi olduğu ve toplam bütçesi 1 milyon 600 bin TL olan "Gevaş Tarımda Öncü Oluyor" projesi ile kadın ve gençlerin istihdamının öncelik olduğu ifade edildi. Gevaş'ta 4 adet 500 metrekarelik sera ve yaş sebze meyve kurutma ve paketleme tesisi kurulmasıyla, ilçenin üretim üssü haline getirileceği vurgulandı. Gevaş'ı tarımsal üretimde ulusal ve uluslararası bir marka haline getirmenin hedeflendiği belirtildi. - VAN

Doğu Anadolu, Türk Lirası, Özalp, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Van'a 40 milyon TL'lik yatırım için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Van'a 40 milyon TL'lik yatırım için imzalar atıldı - Son Dakika
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