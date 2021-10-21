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Tekin: "Moda devlerinin en gözde ülkesi olduk" - Son Dakika

Tekin: "Moda devlerinin en gözde ülkesi olduk"

21.10.2021 10:47
Tekin:

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, çevre dostu sürdürülebilir üretim ve geri dönüştürülmüş ürünlerin tedarikinde Avrupa moda endüstrisinin yeni rotasının Türkiye olduğunu söyledi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, çevre dostu sürdürülebilir üretim ve geri dönüştürülmüş ürünlerin tedarikinde Avrupa moda endüstrisinin yeni rotasının Türkiye olduğunu söyledi.

Mağazalarındaki rafları boşalan Avrupalı markalardan sipariş yağdığını, bu talep patlamasının yaz aylarına kadar devam etmesini beklediklerini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, "Avrupa moda devleri geri dönüşüm hikayesi olan, yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen ürünleri markalarına yansıtmak istiyor. İhracat hedeflerimize ulaşmak için en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerinin istediği standartlarda üretim yaparak beklentilerini karşılamalıyız" dedi.

"İnditex'in siparişlerinde çok ciddi artışlar var"

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, Çin ve Uzak Doğu ülkelerindeki tedarikçilere göre çok daha fazla çeşitliliğiyle, az adetli ve kısa terminli siparişleri hızlıca karşılayabildiğini kaydeden AHKiB Başkanı Gürkan Tekin, merkezi İspanya'da bulunan uluslararası moda topluluğu İnditex'in siparişlerinde son dönemde çok ciddi artışlar olduğunu vurguladı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ülke ekonomisi için stratejik önem taşıdığını, üretime, kadınla büyüyen istihdama, tasarıma, katma değerli ihracata ve cari açığın kapatılmasına büyük destek verdiğini dile getiren Başkan Tekin, "Sektörümüzün eylül ayındaki kapasite kullanım oranı yüzde 81'e erişti. İhracatçı firmalarımızda bu oran yüzde 85'in üzerinde seyrediyor. Bu tablonun 2022'nin yazına kadar devam etmesini bekliyoruz. Siparişleri TIR'lara yükleyip, karayolu üzerinden Avrupa ülkelerine ulaştırmamız sayesinde hiç olmadığı kadar büyük avantaj yakaladık. Ancak son günlerde gümrük kapılarında uzayan TIR kuyrukları gecikmelere sebep oluyor. Bu da hızımızı kaybettiriyor. Bulgaristan Sınır Kapısında 4-5 güne varan gecikmeler nihai teslimlerde 2 haftaya kadar çıkabiliyor. Hükümetimizden Bulgaristan tarafı ile gerekli görüşmeleri yaparak soruna çözüm bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan ham madde fiyatlarında da ciddi artışlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Başkan Tekin, "Pamuk, viskon ve sentetik kumaşlarda yüzde 30-45 düzeyinde fiyat artışları var. Dünya genelinde kumaş fiyatlarında bir artış yaşanıyor. Bazı ithal ham maddelerde zamanında teslim ile ilgili sorunlar da yaşıyoruz. Bütün bunlar üretici ve ihracatçılarımız üzerinde ihracatın finansmanı noktasında ekstra yükler oluşturuyor. Dolayısıyla Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın yönünü çevirdiği bir ortamda siparişleri kaçırmamak için finansmana ulaşım kolaylaştırılmalı. İhracatçılarımızın kefaletsiz, teminatsız kredilerle desteklenmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

"Finansmana erişimde sorunun çözülmesi memnuniyet verici"

Türkiye'nin küresel trendlere uygun şekilde sürdürülebilir çevre dostu üretime yönelik tasarım ve markalaşma adımlarını da hızlandırması gerektiğinin altını çizen Başkan Tekin, şunları söyledi:

"Pandemi ile birlikte küresel tedarik zincirindeki değişim rüzgarı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için yeni fırsat kapılarını araladı. Dijital altyapımızla, yenilenebilir enerjimizle, yeşil fabrikalarımızla, tasarım ağırlıklı üretimimizle, küresel ölçekteki markalarımızla uluslararası arenada daha etkin olabilmek adına hükümetimizin Kredi Garanti Fonu ve Eximbank başta olmak üzere tüm imkanları ile desteğini daha da artırmasını bekliyoruz. Bu yönde son süreçte Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin kurulmasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu fon sayesinde teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılarımızın krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacak. İhracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu çözülmüş olacak. Devlet desteklerinin artırılması sayesinde Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'yu üretim üssü yapma stratejisini hayata geçirmemizin kolaylaşacağına inanıyoruz."

"Eylül ayında bölge ihracatımız 35,5 milyon dolar"

AHKİB'in eylül ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Tekin, bu ayda 4 bin 662 ton ürünü dış pazarlarda değerlendirerek Türkiye'ye 35,5 milyon dolar döviz kazandırdıklarını açıkladı. Başkan Tekin, "Eylülde en fazla ihraç ettiğimiz ürün gruplarında yüzde 60 artış ve 16,6 milyon dolar değer ile bayan dış giyim birinci, yüzde 17 artış ve 7,1 milyon dolar değer ile bay dış giyim ikinci, yüzde 12 azalış ve 4 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya (çadır-çuval) üçüncü sırada yer aldı. Bölge ihracatımızda en yüksek rakamlara İspanya, Hollanda ve Almanya pazarlarında eriştik. İspanya'ya 9,1 milyon dolarlık, Hollanda'ya 8,8 milyon dolarlık, Almanya'ya 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi. - MERSİN

Tekin: Moda devlerinin en gözde ülkesi olduk
Tekin: Moda devlerinin en gözde ülkesi olduk

Togo Cumhuriyeti, Hazır Giyim, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekin: 'Moda devlerinin en gözde ülkesi olduk' - Son Dakika Ekonomi


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