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Türkiye-Afrika Zirvesi 50 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak - Son Dakika

Türkiye-Afrika Zirvesi 50 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak

23.10.2021 10:50
Türkiye-Afrika Zirvesi 50 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda çok önemli görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve kritik iş birlikleri için kararlar alındığını belirterek, "3.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye- Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda çok önemli görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve kritik iş birlikleri için kararlar alındığını belirterek, "3. Türkiye-Afrika zirvesi 50 milyar dolarlık ticaret hedefi için stratejik adım oldu" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde DEİK organizasyonunda 21-22 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'nın Türkiye için çok önemli olduğunu, bu kıtaya hep "kazan-kazan" felsefesiyle yaklaştıklarını dile getiren Karanfil, nüfusu 1,3 milyara yaklaşan kıtanın ekonomik açıdan öneminden bahsetti. Karanfil, kıtadaki 56 ülkeden 43'ünde Türkiye'nin büyükelçiliğinin bulunduğunu, THY'nin 39 ülkede 60 noktaya uçtuğunu belirterek, 2000 sonrası Türkiye-Afrika ilişkilerinin çok hızlı geliştiğini anlattı. Afrika ilişkilerinde Türkiye'nin "kazan-kazan" prensibini benimsediğini ve "kardeşlik" hukukunu öncelediğini ifade eden Karanfil, son 20 yılda bu kıtadaki ülkelerle kurulan ilişkilerin dünya genelinden de yakın takip edildiğini bildirdi.

50 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HEDEFİ

Karanfil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 günlük Afrika ziyaretinin ardından İstanbul'da yine kendisinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu'nun karşılıklı ilişkiler açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Murtaza Karanfil, şu bilgileri verdi:

"İki gün süren zirveye bin 600'ü 45 Afrika ülkesinden olmak üzere 3 bini aşkın Türk ve Afrikalı iş insanı katıldı, 4 bin 900 karşılıklı iş görüşmesi gerçekleştirildi. Etkinlikte çok önemli görüşmeler gerçekleştirildi ve kritik iş birlikleri için kararlar alındı. Türkiye'nin bölgeye kardeşlik hukukuyla yaklaştığının altı bir kez daha çizildi. Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen üst düzey yetkililer ile gerçekleştirilen görüşmelerde önemli kararlar alındı ve iş birlikleri için ortak fikir ve niyet oluştu. Hatta bazıları iş birlikleri için somut adımlar atılmaya başlandı. Türkiye-Afrika arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 25 milyar doları aşmıştı. 3. Türkiye-Afrika zirvesi 50 milyar dolarlık dış ticaret hedefi için stratejik adım oldu."

"LİBYA İLE EKONOMİK İLİŞKİLERİN ARTIRILMASI KARARI ALINDI"

Murtaza Karanfil, zirvede son yıllarda çok güzel gelişmelerin yaşandığı Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerini de yeniden ele alma şansı yakaladıklarını söyledi. Zirveye Libya'dan katılan üst düzey heyet ile özel görüşmeler de gerçekleştirildiğini dile getiren Karanfil, ekonomik iş birliğini artırma kararı aldıklarını anlattı.

Karanfil, Türkiye'nin Libya'ya ihracatının yılın 9 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 1 milyar 717 milyon dolara yükseldiğini kaydederek, "Türkiye-Afrika zirvesinde Libya'nın Afrika'ya açılan bir kapı olduğunu tekrar dile getirdik. Libyalıların Türkiye'den beklentisi büyük. Bu ülkede çok ciddi avantajlar ve fırsatlar barındıran, güzel getiri sağlanabilecek sektörler bulunuyor. Libya'da 10 milyarlarca dolarlık yatırım potansiyeli Türk yatırımcıları bekliyor" ifadelerini kullandı.

"LİBYA, 50 MİLYAR DOLARLIK HEDEF İÇİN KİLİT ÜLKE"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, Libya'nın Türkiye için tek başına bir ülke olarak düşünülmemesi gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye ve Avrupa'ya kısa deniz mesafesinde bulunması, yakıt, gayrimenkul, ulaşım ve kira maliyetlerinin düşüklüğü Libya'yı bizim için çok önemli kılıyor. Libya'da Afrika'nın tüm ülkelerine karayoluyla 2-3 günde ulaşılabiliyor. Yani Türkiye'den deniz yoluyla çıkacak bir ürün en geç 3 gün içinde Libya'da oradan da karayoluyla 2-3 günde Afrika'nın tüm her yerine gönderilebiliyor. Bu nedenle Libya Türkiye için Afrika'ya açılan bir kapı niteliğinde. Bu ülke, Türkiye-Afrika ilişkilerinde hedeflenen 50 milyar dolarlık ticaret hacmi için kilit konumda."

Karanfil, Libya'da hemen hemen her alanda yatırım imkanı bulunduğunun ve bu ülkenin asla ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, burada hayata geçirilecek lojistik merkezinin ihracatçıların işini kolaylaştıracağını, bu yöndeki girişimlerinin sürdüğünü anlattı.

Türk iş adamlarını Libya'ya yatırıma ve bu ülke aracılığıyla tüm Afrika ile ticaret yapmaya davet eden Karanfil, Türkiye'nin, Afrika'nın geleceğinde önemli bir söz sahibi olabileceğini sözlerine ekledi.

KORONAVİRÜS SONRASI YAKIN BÖLGELERLE TİCARET ÖNEM KAZANDI

Murtaza Karanfil, koronavirüs pandemisi sonrası lojistik maliyetlerinin arttığını belirterek, navlun fiyatlarındaki artışın uzak bölgeler arasındaki ticareti zorladığını söyledi.

Türkiye'nin bu anlamda özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri için anlam kazandığını kaydeden Karanfil, "Lojistik maliyetleri nedeniyle yakın bölgelerle ticarette artış yaşanacak. Türkiye'nin diğer bölgeler için önem kazandığı gibi Libya da bizim açımızdan çok daha değerli hale geldi" şeklinde konuştu.


Türkiye-Afrika Zirvesi 50 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye, Afrika, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Afrika Zirvesi 50 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye-Afrika Zirvesi 50 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak - Son Dakika
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