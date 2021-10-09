Türkiye'nin bu yılki en büyük arpa ve buğday tohumu desteği Başkentte başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma destekleriyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 25 ilçede 17 bin 270 çiftçiye buğday ve arpa tohumu dağıtacaklarını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, " Türkiye'nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz. Bizim desteklerimiz çiftçilerimizin emekleriyle buluştukça hem üreticimiz hem da Ankara'mız kazanacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirerek kent ekonomisini canlandırmayı ve yerli üretimi artırmayı hedefleyerek sağladığı desteklerle Başkentli çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Eylül ayında çiftçilere duyurduğu buğday ve arpa tohumu desteği sözünü yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 270 çiftçiye toplam 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacaklarını açıkladı. Yüzde 90'ı hibe yüzde 10'u çiftçi katkı paylı buğday ve arpa tohumu desteğine rekor başvuru üzerine dağıtım sürecini başlatan Kırsal Kalkınma Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye'nin bu yılki en büyük tohum desteğini de sağlamış olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin 2021 yılındaki en büyük tohum dağıtımı programına başladık. Ankara genelinde 567 bin 420 dönümlük alanı 12 bin ton buğday ve arpa tohumu ile buluşturuyoruz. Bizim desteklerimiz çiftçilerimizin emekleriyle buluştukça hem üreticimiz hem da Ankara'mız kazanacak" ifadelerine yer verdi.

Toplam 17 bin 270 çiftçi ekonomik yönden rahatlayacak

Buğday ve arpa tohumu dağıtımına ilk olarak Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu desteğinde bulunulacak. Toplam 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton arpa ve buğday tohumu dağıtımı yapacaklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Şube Müdürü Gülhan Emiroğlu, arpa ve buğday tohumu desteği ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Şereflikoçhisar'dan buğday ve arpa tohumu desteğimizi başlattık. Ankara'da 9 bin ton buğday, 3 bin ton da arpa tohumu dağıtacağız. 10 bin 911 çiftçimize buğday, 6 bin 359 çiftçimize ise arpa tohumu desteği sağlayacağız. Şereflikoçhisar'da 820 çiftçi 666 bin 700 kilogram buğday, 320 çiftçi de 157 bin 500 kilogram arpa tohumunu aldı. İlçelerimizde dağıtımlarımız devam edecek." - ANKARA