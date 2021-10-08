Üye Girişi
Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor - Son Dakika

Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor

08.10.2021 14:32
Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'na katılan Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) standı büyük ilgi görüyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'na katılan Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) standı büyük ilgi görüyor. Fuarda OGM, dünyanın pek çok ülkesinden gelen katılımcılara Türkiye'nin ekoturizm rotalarını ve zengin biyolojik çeşitliliğini tanıtıyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı adına Türkiye'nin doğa turizmini, biyoçeşitliliğini, korunan ormanlık alanlarını ve genel olarak bu alandaki tanınırlığını artırmak için Macaristan'da düzenlenen Dünya Avcılık ve Doğa Fuarı'ndaki yerini aldı. 25 Eylül tarihinde kapılarını açan ve 14 Ekim'e kadar sürecek fuarda Türkiye standı yoğun ilgi görüyor. Bu yıl doğayı korumanın öneminin vurgulandığı fuarda OGM, katılımcılara Türkiye'deki av turizmi ve yaban hayatı, korunan orman alanları ve zengin biyolojik çeşitliliği tanıtıyor. OGM ayrıca, son yıllarda tüm dünyada daha çok tercih edilmeye başlanan ve sürdürülebilir doğa seyahati olarak tanımlanan ekoturizm konusunda da meraklılarına bilgi aktarıyor.

'KATILIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Budapeşte Hungexpo Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılış gününde yer alan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Dünyanın farklı ülkelerinden pek çok kişinin katıldığı böyle bir organizasyonda Türkiye'yi temsilen yer almak bizler için oldukça kıymetli. Türkiye biyoçeşitlilik ve endemik tür bakımından çok zengin bir ülke. Ayrıca fuarda, son yıllarda üzerinde önemle durduğumuz doğa temelli seyahat olan ekoturizm konusunda yürüttüğümüz çalışmaları da aktarma fırsatı yakaladık. Ülkemizin 81 iline kazandırmak için yürüttüğümüz ekoturizm projemiz, doğa turizmine merakı olan fuar katılımcılarının da ilgisini çekiyor" dedi.


Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor
Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor
Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor

Orman Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Öğrencinin 14:15 Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 90 yaralı 13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 90 yaralı
Reuters'ın 13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor 13:32 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti 12:28 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak

Son Dakika Haberleri
14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı         
14:25
Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi         
14:21
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021         
14:05
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir         
12:18
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 14:38:23. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ekoturizm rotaları Macaristan'da tanıtılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement