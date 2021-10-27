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Türkiye Uzay Ajansı heyeti, Uluslararası Uzay Kongresi'nde ilgi odağı oldu - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı heyeti, Uluslararası Uzay Kongresi'nde ilgi odağı oldu

27.10.2021 09:06
Türkiye Uzay Ajansı heyeti, Uluslararası Uzay Kongresi'nde ilgi odağı oldu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC), Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere yönelik uluslararası iş birliği görüşmelerine devam ediyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC), Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere yönelik uluslararası iş birliği görüşmelerine devam ediyor.

TUA'dan yapılan açıklamaya göre, 72'ncisi düzenlenen IAC öncesinde planlanan 25'i aşkın uluslararası görüşme sayısı, gelen yeni taleplerle arttı.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve beraberindeki heyetin ilk misafirleri uzay alanında Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden Telespazio ve ThalesAlenia oldu.

Görüşmelerde 2 şirketin Avrupa Uzay Ajansı (ESA) kapsamında yürüttüğü faaliyetler üzerinden gerçekleştirilebilecek iş birliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

TUA heyeti daha sonra, İsveç Ulusal Uzay Kurulu (SNSB) ve İsveç Uzay Şirketi (SSC) heyetini kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile İsveç arasında yenilikçi fırlatma teknolojilerine yönelik iş birlikleri ele alındı.

Daha önce ikili iş birliği anlaşması imzalanan Ukrayna Devlet Uzay Ajansı (SSAU) heyetiyle de bir araya gelindi. Görüşmede, halen yürütülen iş birliği kapsamını genişletebilmek amacıyla atılabilecek adımlar istişare edildi.

TUA heyeti ayrıca son dönemde yaptıkları çalışmalarla öne çıkan Blue Origin ve SpaceX şirketlerinden gelen heyetleri de ağırladı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Uzay Ajansı heyeti, Uluslararası Uzay Kongresi'nde ilgi odağı oldu - Son Dakika Ekonomi


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