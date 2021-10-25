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Vali Dağlı: "2022'deki fuarlar ülkemizde ses getirecek" - Son Dakika

Vali Dağlı: "2022'deki fuarlar ülkemizde ses getirecek"

25.10.2021 14:23
Vali Dağlı:

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "2022 yılında ilimizde yapılacak fuarları, 'ülkemizde ses getirecek' şekilde düzenlemek istiyoruz" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "2022 yılında ilimizde yapılacak fuarları, 'ülkemizde ses getirecek' şekilde düzenlemek istiyoruz" dedi.

Samsun'da 15-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı ile 2022 yılında yapılacak fuarlarla ilgili konuların görüşüldüğü değerlendirme toplantısında konuşan Vali Dağlı, Samsun'un eskiden olduğu gibi yeniden fuar kenti olma özelliğini öne çıkaracak şekilde gelişmesini çok istediklerini, bu konuda neler yapılabileceği üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

"Katılımı yeterli görmüyoruz"

Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla tarım kenti Samsun'da bu yıl 6.'sı düzenlenen Tarım Fuarı'nı 57 bin 58 kişinin ziyaret ettiğini ancak bu rakamı yeterli görmediğini dile getiren Vali Dağlı, fuarın Samsun ve bölgenin tarım ve hayvancılık sektörüne olumlu bir ivme kazandırdığını ve ziyaretçilerin tarıma yönelik yeni teknoloji ve ürünlerle tanışma fırsatı yakaladığını vurguladı. Dağlı, "Fuara gerek katılım gösteren firma sayısı gerekse ziyaretçi sayısı anlamında her yıl daha iyiye gidiyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Ancak bunu yeterli görmüyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizde ses getirecek fuarlar"

Türkiye'de ses getirecek fuarlar düzenlemek istediklerine dikkat çeken Samsun Valisi Dağlı, "Samsun geçmişte bir fuar kentiydi ve İzmir ile birlikte en çok ziyaret edilen fuarlar ilimizde düzenlenirdi. Samsun'un eskiden olduğu gibi yeniden fuar kenti olma özelliğini öne çıkaracak şekilde gelişmesini çok istiyoruz ve bu konuda neler yapabileceğimiz üzerinde değerlendirmeler yapıyoruz. 2022 yılında ilimizde yapılacak fuarları, ülkemizde ses getirecek şekilde düzenlemek istiyoruz. Bu konuda çalışma grubu oluşturarak çalışmalarımıza şimdiden başladık" şeklinde konuştu.

Fuarcılığın ticari bir faaliyet olmakla birlikte aynı zamanda bir turizm hareketi olduğunu söyleyen Vali Dağlı, fuarların ulaşımdan konaklamaya, yeme içmeden alışverişe ve ulaştırma sektörlerine kadar katma değer oluşturarak ilin ekonomisine ve dolayısıyla istihdama ciddi katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

Valilik binasında yapılan değerlendirme toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu ve fuar firması yetkilisi katıldı. - SAMSUN

Vali Dağlı: 2022'deki fuarlar ülkemizde ses getirecek

Zülkif Dağlı, Samsun, Tarım, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Dağlı: '2022'deki fuarlar ülkemizde ses getirecek' - Son Dakika Ekonomi


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