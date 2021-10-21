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VASKİ Müdürü Kaplan: "Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var" - Son Dakika

VASKİ Müdürü Kaplan: "Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var"

21.10.2021 11:17
VASKİ Müdürü Kaplan:

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, küresel ısınma ve değişen iklim koşullarının etkilerine değinerek, "Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, küresel ısınma ve değişen iklim koşullarının etkilerine değinerek, " Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var" dedi.

Avrupa Birliği IPA II Hibe Anlaşması kapsamında İLBANK Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" 10 seçili büyükşehir belediyesinin katılımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Projenin yerel yönetimlere teknik destek sağlanması amacıyla 11-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya'da "Sürdürülebilir Şehirler Projesi - Eğitim Programları - 4" kapsamındaki toplantıya VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin ve kurum yetkilileri de yer aldı. Düzenlenen eğitim toplantısı iki oturumda gerçekleştirilerek; proje uygulamasında deneyimlenen modeller hakkında bilgi paylaşımı, Entegre Kentsel Su Yönetim Planı ve AB görünürlük kuralları ve yönergeleri ile ilgili şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen toplantının ikinci oturumunda sunum yapan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, "Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı (EKSYP)" çalışmaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunarak, projeyle birlikte eksikliklerin ve stratejilerin daha önce belirlenmesinde rol oynadığını, bu doğrultuda VASKİ'nin dinamik genç ekiple iyi çalışmalar çıkardıklarını kaydetti. Kaplan, "Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarının etkileriyle ve doğadan alınan geri sinyaller sonucu "Sürdürülebilir Şehirler Programı" kapsamında, "Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı" çalışmaları bu yıl içerisinde yaşadığımız kuraklık sürecinde bu proje bizler açısından çok değerliydi. Özellikle projeyle birlikte bütün su paydaşlarının bir araya gelmesi, suyun her çeşidinin bir arada değerlendirilmesi ve suyun yönetilebilmesi adına farkındalık oluşturdu" dedi.

"Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var"

Avrupa'da bulunan su ajanslarını örnek göstererek, Türkiye'de de su ajansı kurulması gerektiğinin altını çizen Kaplan, "Özellikle ülkemizde bulunan kalkınma ajanslarına dikkat çekmek istiyorum; son yıllarda projelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesinde önemli rol oynadığını görüyoruz. Dolasıyla suyun geleceğini korumak, suyu doğru kullanılması ve projelerin hızlı desteklenmesi adına su ajansının kurulması bizler açısından alternatif bir adım olacaktır. Özellikle ajans ile birlikte projeler için kredi arama mecburiyetinde kalmayacağız. Bu doğrultuda ajansın kurulması yönünde farkındalık oluşturulması gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"ASELSAN ile sözleşme aşamasına geldik"

Türkiye'de güneş enerjisi verimliliği konusunda Antalya'dan sonra Van'ın geldiğini dile getiren Kaplan, "Mevcuttaki enerjiyi doğru yönetmek kavramından yola çıkarsak; enerjiyi doğru yönettiğimiz takdirde, suyu da doğru yönettiğimizi gördük. Enerjinin doğru yönetilmesi için tüm paydaş kurumlarımızla birlikte ASELSAN ile yeni uygulamaya alacağımız yeni yazılımla sözleşme aşamasına geldik. Enerjiyi uzaktan yapay zekayla yönetme yazılımı üzerine anlaşmaya vardık. 'Ölçemediğinizi yönetemezsiniz' prensibinden hareketle suyu ölçerek veya tespit ederek uzaktan sizin adınıza yönetecek yapay zekayla yönetmekten bahsediyorum. Bu sistemi VASKİ'de 384 noktada devreye alacağız. Şu an prototip olarak iki ayrı tesisimizde kurarak daha sonra finansman desteği ile birlikte bütün noktalara sistemi kurmayı hedefliyoruz. Özellikle stratejimizi belirlerken ve seçili alanı seçerken ilk olarak prensibimiz; doğru yönlendirme, stratejinin doğru belirlenmesi, gelecekteki projelerimize destek sağlanması, finans temini ve imkanların doğru kullanılması noktasında önemli katkılar edindik. Bundan dolayı projenin desteklenmesinden dolayı Dünya Bankası'na ve İLBANK yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin ve projeye katkıda bulunan tüm VASKİ personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

VASKİ Müdürü Kaplan: Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var
VASKİ Müdürü Kaplan: Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var
VASKİ Müdürü Kaplan: Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var
VASKİ Müdürü Kaplan: Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var
VASKİ Müdürü Kaplan: Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var

Küresel Isınma, Cem Kaplan, Türkiye, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi VASKİ Müdürü Kaplan: 'Türkiye'nin su ajansına ihtiyacı var' - Son Dakika Ekonomi


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