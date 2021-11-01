Yapı Kredi'den 9 ayda 6,9 milyar TL net kar

Yapı Kredi, yılın 9 aylık döneminde 6,9 milyar TL net kar elde etti.

Yapı Kredi, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, 2021 yılının 9 ayında ülke ekonomisine 465 milyar TL katkı sağladı.

Aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 591,2 milyar TL'ye ulaşan Yapı Kredi'nin öz kaynak karlılığı yüzde 18,6, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16 oldu.

Banka, yılın dokuz aylık dönemini 6,9 milyar TL karla tamamladı. Nakdi kredilerini yüzde 19 artışla 336,6 milyar liraya taşıyan Yapı Kredi'nin, müşteri mevduatı hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artış kaydederek 317,8 milyar TL oldu.

"Sürdürülebilirlik alanında sektöre öncülük ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, ülke ekonomisini ve insanını kararlılıkla desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, "Zorlu pandemi koşullarına rağmen, yılın ilk 9 ayında ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkıyı 465 milyar TL'ye çıkardık. Yine bu dönemde kredilerdeki pazar payımızı özel bankalar arasında yüzde 16,7'ye taşıdık. Bununla birlikte müşteri mevduatı pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 14,6 seviyesine geldi." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik konularında uzun yıllara dayanan gelişmiş bir yönetişim modeli ve stratejiye sahip olduklarını vurgulayan Erün, şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında, 962 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı ilk sendikasyon işlemimizi yaptık. Yılın ikinci yarısında ise dünyanın önde gelen bankalarından Bank of America ile 225 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdik. Son olarak, yine sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı 822 milyon dolarlık yeni bir sendikasyon kredisine imza attık. Ülkemize ve Yapı Kredi'ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha teyit eden ve 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığımız bu kredi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak. Tüm bu işlemlerde, sürdürülebilirlik alanındaki güçlü performansımızı daha da artırmaya yönelik hedefler belirliyoruz. Böylece, Yapı Kredi olarak gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu anlamda Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü verdik. Böylece iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında küresel ısınma artışını 2 santigrat derecenin, ideal olarak ise 1,5 santigrat derecenin altında sınırlayan Paris Antlaşması'nın hedefleri doğrultusunda çevreye katkıda bulunacağız. Ayrıca ülkemizden '1.5°C'ye Yönelik İş Hedefleri' (Business Ambition for 1.5°C) imzalayan ilk kurum olarak bu konuda da öncü olduk."

"Yeşil ekonomiye geçişi destekliyoruz"

Gökhan Erün, finans sektörünün yeşil ekonomiye geçişte önemli bir sorumluluğu olduğunu ifade ederek, iş dünyasına sağladıkları finansman kanalları dahil yeşil ekonomiye geçişi her alanda desteklediklerini aktardı.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere, bu dönemde Green for Growth Fund (GGF) ile 15 milyon avro tutarında finansman anlaşmasına imza attıklarını hatırlatan Erün, "Ayrıca çiftçiler ile tarımsal işletme kapsamındaki mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla da European Fund for Southeast Europe'dan (EFSE) 25 milyon euro tutarında kredi sağladık. Böylece bu iki kredi sayesinde reel sektörün ihtiyaç duyduğu yeşil finansmanı sağlayarak, sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini hızlandırmasına önemli bir katkı sunmuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Erün, Türkiye'de yeşil enerjiyi teşvik etmek için yeni bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İştiraklerimizden Yapı Kredi Leasing ve ana hissedarımız Koç Holding'in şirketlerinden Arçelik, sürdürülebilirlik için bir adım daha atarak, çevre dostu çatı üstü güneş enerji sistemlerine herkesin sahip olması adına güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında leasing ayrıcalıklarıyla çatı üstü güneş enerji sistemlerine erişimi kolaylaştırdık. Son olarak, iştiraklerimizden Yapı Kredi Portföy tarafından hayata geçirilen Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu ile temiz ve sürdürülebilir enerjiye dikkat çekerken, her paydaşımız için uzun dönemli değer yaratmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir finans ekseninde yeşil tahvil, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri gibi pek çok ürün ve hizmetimizle sürdürülebilir kalkınma için finansal çözümler sunuyoruz."

"Dijital çözümlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz"

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, insanı merkeze alan çözümlerle müşterilerinin hayatını dijital kanallarda da kolaylaştırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Erün, en güncel teknoloji ile müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Tüm bunların neticesinde mobil aktif müşteri adedimiz, 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 yükseldi. Geleneksel iş yapış şekilleri, tüketici davranışları ve beklentiler hızla değişiyor. Biz de müşterilerimizin beklentilerine cevap verecek ve deneyimlerini zenginleştirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bu yıl, Türkiye'nin lider kredi kartı World'ün 30. yılını kutladıklarını hatırlatan Erün, "30 yılda World ile sektörde kredi kartı alanındaki kilometre taşlarını oluşturduk. Türkiye'deki kredi kartı pazarının mimarı olmakla kalmayıp, geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla global arenada da öncü bir rol üstlendik. Alacak bakiyesi hacminde uzun zamandır sadece Türkiye'nin değil, Kıta Avrupası'nın da en büyüğü konumundayız. 2021 Eylül sonu itibariyle kredi kartı adedimiz 12,6 milyona ulaştı. Önümüzdeki dönemde de Yapı Kredi World ile kartlı ödeme pazarına öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.