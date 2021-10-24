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Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz - Son Dakika

Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz

24.10.2021 12:29

Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine kurdu, şimdi ülkeye döviz girdisi sağlıyor Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yerin yüzlerce metre altından gün yüzüne çıkartılan rafineri tuzu dünyaya...

Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine kurdu, şimdi ülkeye döviz girdisi sağlıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yerin yüzlerce metre altından gün yüzüne çıkartılan rafineri tuzu dünyaya ihraç ediliyor. 2023 yılına kadar da 1 milyon ton tuz üretimi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında yaptığı ekonomik seferberlik çağrısı üzerine AK Parti eski il başkanı Nuh Dağdelen'in de girişimleriyle Kırıkkale'ye tuz işletme tesisi kuran iş insanı Nihat Özpınar, 2023 yılına kadar 1 milyon ton toz üretmeyi hedefliyor. Yerin yüzlerce metre altından gün yüzüne çıkartılan tuz, şimdi dünyaya ihraç ediliyor. Tesisin büyümesiyle yüzlerce insana da iş istihdamı sağlanıyor. Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye döviz girdiği sağlamak için Avustralya'nın önde gelen tuz şirketi Salinen Group ile ortaklık anlaşması yaptıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine kurduk"

Tuzu dünyaya ihraç ettiklerini belirten Özpınar, "40 yıldır ticaret ile uğraşıyorum. Çok çeşitli sektörlerde faaliyetlerde bulundum. 2017 yılında safir tuzu devraldık. Akabinde kapasite oranlarımızı çok ciddi bir şekilde artırdık ve ihracata başladık. 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yatırım seferberlik çağrısı üzerine Kırıkkale'nin Çerikli beldesinde buradaki madenimizi işletmeye açtık, ihracata başladık. Her iki taraftan da ihracatımızı gün ve gün artırarak, büyüyerek buralara kadar geldik. Avrupa'nın önde gelen firmalarından Salinen Group Avustralya firmasıyla görüşmelere başladık. Bu görüşmelerimiz hayırlara vesile oldu. Yatırım ortaklığı kararı çıktı. Ortaklığımızı gerçekleştirdik" dedi.

"2023 hedefi 1 milyon tuz"

2021, 2022, 2023 yılları içerisinde 1 milyon ton rafineri tuz üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Özpınar, "2024-2025 yatırımlarımız da tekrar devam edecektir. Burada 1 milyon ton rafineri tuzun çok ciddi ve yüksek oranlarda ihracat hedefimiz olacaktır ve ithal ikamenin önüne de geçmeyi hedefliyoruz. Bir taraftan ülkemize döviz girmesini sağlayacağız. Bu tuzu dünya standartlarında üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yurt dışına gidip işlenip bu ülkeye geri dönmeyecek"

Çerikli beldemizdeki bu fabrikanın devreye alınmasıyla birlikte 100'lerce insana iş istidamı sağlayacaklarını dile getiren Özpınar, "Bu rakamlarda gittikçe yükselecek bu rakamlar binleri bulacak. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımıza bu yatırım süreci içerisinde ve tüm bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çok büyük bir proje olacak ve Türkiye'nin eseri olacak. Türkiye'den eskisi gibi yurt dışına gidip işlenip bu ülkeye geri dönmeyecek. Buradaki tuz dünyaya gidecek. Dünya pazarında yerimizi alacağız" şeklinde konuştu.

Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz
Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz

Avustralya, Kırıkkale, Türkiye, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yerin yüzlerce metre altından çıkartılıyor, dünyaya ihraç ediliyor: Hedef 2023'de 1 milyon ton tuz - Son Dakika
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