Üye Girişi
Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış

11.10.2021 15:29
Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış

Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni bir kadın girişimcilik merkezi ve kadın kooperatifi daha kazandırdı.

Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış

BURSA - Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni bir kadın girişimcilik merkezi ve kadın kooperatifi daha kazandırdı.

'Şükraniye Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi' ve 'Her Dem Kadın Kooperatifi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak bir taraftan şehrin dönüşümü için çaba sarf ederken, öte yandan Yıldırımlı vatandaşların refahını artırmak için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerde kadınları ve çocukları önceliyoruz. Kadınlarımıza yönelik, Yıldırım'da hayata geçirdiğimiz onlarca proje içinde belki de bizim için en özel olanı 'Kadın Girişimcilik Merkezleri.' Mahallelere kurulan bu merkezlerde kadınlarımıza meslek öğretiyoruz, istihdam imkanı sağlıyoruz, ürünlerini kendileri satmak isteyen kadınlarımıza e-ticaret eğitimi veriyoruz. Ayrıca, gelire ihtiyacı olan ancak kurslara katılamayan kadınlarımızın da evlerine fason iş vererek, ev ekonomilerine destek sağlıyoruz. Bu merkezler, kadınlarımızın sosyalleşmesi açısından da önemli bir görevi yerine getiriyor. 15 farklı noktada kurduğumuz kadın girişimcilik merkezimiz ile Yıldırımlı kadınlara hizmet sunuyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yılın sonuna kadar bu sayıyı 20'ye çıkararak, daha fazla kadınımıza fayda sağlamak" ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilik merkezlerinin yanı sıra kadın kooperatiflerine de büyük önem verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdam kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerini değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına da öncülük edip, destek oluyoruz. Şu ana kadar 4'ü tarımsal 3'ü ticari olmak üzere 7 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı yakın zamanda 14'e çıkarmak. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz. Kadınlarımıza imkan verildiğinde başaramayacakları hiçbir şey yok. Yaptıklarımızın yanı sıra, bu yolda yapacak daha çok işimiz var" diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, AK Parti'nin kadının toplumda daha aktif rol alabilmesi için önemli çalışmalara imza attığını anlattı.

Şükraniye Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Her Dem Kadın Kooperatifi'nin Yıldırım'a hayırlı olmasını dileyen Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, "Biz biliyoruz ki nerede bir başarı hikayesi varsa orada yerel yönetimlerin de desteği var. Kadın kooperatiflerinin sayısı Yıldırım'da her geçen gün artıyor" dedi.

Yıldırım Belediyesi'nin kadınlara yönelik önemli işler yaptığının altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise "Bu mekanın oluşmasında katkısı olan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Her şeyden öte evlerinde eşlerine, çocuklarına mihmandarlık yapan ama bundan öte aile ekonomisine, şehir ekonomisine katkı vermek adına bu fedakarlığı gösteren kadınlarımızın her birini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış
Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış
Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış
Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış

Yıldırım Belediyesi, Oktay Yılmaz, Girişimcilik, Yıldırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir 15:26 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Ödül törenindeki davranışlarından dolayı kendini savunan Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın'a fena yüklendi 15:20 Ödül törenindeki davranışlarından dolayı kendini savunan Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın'a fena yüklendi Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021 15:17 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021
Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi 15:06 Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi 15:01 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün 14:31 Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek 14:22 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi 13:50 Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi

Son Dakika Haberleri
15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak
15:25 Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
15:24 Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma
15:17 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu
15:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021
15:03 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
15:00 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
14:55 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
14:33 Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma         
15:24
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti         
15:09
Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı         
15:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
İstanbul'da sırlarla dolu cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu İstanbul'da sırlarla dolu cinayet! Bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü, kayıp eşinin otomobili yanmış halde bulundu         
13:48
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?         
13:34
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 15:37:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi'nden çifte açılış - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement