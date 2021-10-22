YÖREX'te Elazığ rüzgarı

Antalya'da 20 Ekim'de başlayan ve yoğun katılımla devam eden Yöresel Ürünler Fuarında (YÖREX) Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ TSO ortaklığında açılan Elazığ standında ülke dışından ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerle iş birliği görüşmeleri devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile 20-24 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı devam ediyor. YÖREX fuarında Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ TSO ortaklığında açılan Elazığ standında, ülke dışından ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerle iş birliği görüşmeleri de sürüyor.

"Ürünlerimizin yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor"

Elazığ TSO Genel Sekreteri Mehmet Karabulut fuarın ikinci gününde yapılan görüşmeler hakkında bilgi vererek, "Standımızda odamız tarafından hazırlanmış olan ve ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinin yer aldığı tanıtım kitabımız tüm katılımcılar ve ziyaretçilerle paylaşılmaktadır. Üst düzey yöneticiler, bürokratlar, oda ve borsa başkanlarımız ve yöneticiler ile yerli ve yabancı çok sayıda yabancı ziyaretçi ile fuarın ikinci günü çok önemli görüşmeler yaptık. Görüşmelerde ilimiz yöresel ürünlerinin pazarlanması, üreticilerimizin yeni pazarlar bularak üretimlerini artırması ve markalaşmanın teşvik edilmesi anlamında çok yararlı oldu. Yöresel ürünlerimize hem yurt dışından hem de ülke içinden çok büyük ilgi olduğunu gördük. YÖREX Fuarı ilimiz adına çok önemli bir tanıtım imkanı sunmakla birlikte yöresel ürünlerimizin de tanıtımı için çok etkili olmaya devam ediyor. Fuar bitimine kadar bu yoğun ilginin devam edeceğini düşünüyorum" dedi. - ELAZIĞ