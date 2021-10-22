Üye Girişi
YÖREX'te Elazığ rüzgarı - Son Dakika

YÖREX'te Elazığ rüzgarı

22.10.2021 16:05
YÖREX'te Elazığ rüzgarı

Antalya'da 20 Ekim'de başlayan ve yoğun katılımla devam eden Yöresel Ürünler Fuarında (YÖREX) Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ TSO ortaklığında açılan Elazığ standında ülke dışından ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerle iş birliği görüşmeleri devam ediyor.

Antalya'da 20 Ekim'de başlayan ve yoğun katılımla devam eden Yöresel Ürünler Fuarında (YÖREX) Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ TSO ortaklığında açılan Elazığ standında ülke dışından ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerle iş birliği görüşmeleri devam ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ile 20-24 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 11. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı devam ediyor. YÖREX fuarında Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ TSO ortaklığında açılan Elazığ standında, ülke dışından ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerle iş birliği görüşmeleri de sürüyor.

"Ürünlerimizin yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor"

Elazığ TSO Genel Sekreteri Mehmet Karabulut fuarın ikinci gününde yapılan görüşmeler hakkında bilgi vererek, "Standımızda odamız tarafından hazırlanmış olan ve ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinin yer aldığı tanıtım kitabımız tüm katılımcılar ve ziyaretçilerle paylaşılmaktadır. Üst düzey yöneticiler, bürokratlar, oda ve borsa başkanlarımız ve yöneticiler ile yerli ve yabancı çok sayıda yabancı ziyaretçi ile fuarın ikinci günü çok önemli görüşmeler yaptık. Görüşmelerde ilimiz yöresel ürünlerinin pazarlanması, üreticilerimizin yeni pazarlar bularak üretimlerini artırması ve markalaşmanın teşvik edilmesi anlamında çok yararlı oldu. Yöresel ürünlerimize hem yurt dışından hem de ülke içinden çok büyük ilgi olduğunu gördük. YÖREX Fuarı ilimiz adına çok önemli bir tanıtım imkanı sunmakla birlikte yöresel ürünlerimizin de tanıtımı için çok etkili olmaya devam ediyor. Fuar bitimine kadar bu yoğun ilginin devam edeceğini düşünüyorum" dedi. - ELAZIĞ

YÖREX'te Elazığ rüzgarı

Togo Cumhuriyeti, Antalya, Elazığ, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YÖREX'te Elazığ rüzgarı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı 16:58 Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular 16:55 Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar 16:39 Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar
Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı 16:23 Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı 15:56 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor 15:32 Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış 14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi

Son Dakika Haberleri
16:58 Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı
16:57 Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı
16:55 Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular
16:53 Ava giden balıkçıdan bir daha haber alınamadı! Ceset parçaları nehirdeki timsahın karnında bulundu
16:25 SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz hakkında açıklama yaptı: ABD hukukuna göre suçlu değildir
16:23 Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı
16:06 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
16:02 Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor
15:55 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı
15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı
Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş         
17:05
Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı         
16:57
Ava giden balıkçıdan bir daha haber alınamadı! Ceset parçaları nehirdeki timsahın karnında bulundu Ava giden balıkçıdan bir daha haber alınamadı! Ceset parçaları nehirdeki timsahın karnında bulundu         
16:53
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor         
16:03
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor         
15:08
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası         
14:36
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 17:12:28. #1.11#
SON DAKİKA: YÖREX'te Elazığ rüzgarı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement