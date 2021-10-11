Üye Girişi
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunu bekliyor - Son Dakika

Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunu bekliyor

11.10.2021 08:36
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunu bekliyor

Küresel piyasalarda, geçen hafta dalgalı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün yurt içinde ağustos ayı ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum takip edilecek.

Küresel piyasalarda, geçen hafta dalgalı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün yurt içinde ağustos ayı ödemeler dengesi ve işsizlik verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum takip edilecek.

Geçen hafta Avrupa'da vadeli doğal gaz kontratının 162 avroyla rekor seviyelere yükselmesi ve Brent petrolün varil fiyatının 83,5 dolarla yaklaşık 3 yılın zirvesini görmesi, enflasyonist endişeleri besledi. Enflasyon beklentilerindeki yükseliş nedeniyle tahvil faizlerindeki yukarı yönlü seyir de devam etti. Haftanın ikinci yarısında ABD'de borç tavanı konusunda anlaşma sağlanması ve Rusya'nın enerji fiyatlarını yatıştıran açıklamaları her ne kadar risk iştahını desteklese de ABD'nin istihdam raporundan karışık sinyaller gelmesi fiyatlama zorluklarının sürmesine neden oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam, eylülde 194 bin kişi artarak 500 bin kişilik piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı ise eylülde yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleme noktasında dikkate aldığı önemli göstergelerden istihdam verilerinin, iş gücü piyasası ve ekonomideki dengelenme sürecine ilişkin belirsizliklerin bir süre daha devam edeceğini gösterdiğini, ancak bankanın varlık alımlarının hızını azaltma planında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.

Bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD'de enflasyon verisinin öneminin arttığını vurgulayan analistler, aynı gün Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 21-22 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantı detaylarının da belli olmasıyla Fed'in para politikasına yönelik yol haritasının daha net anlaşılabileceğini ifade etti.

Açıklanan istihdam verileri sonrasında geçen hafta cuma günü New York borsasında düşüş yaşansa da endekslerin haftalık bazda yükseliş kaydetmesi dikkati çekti. Haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 1,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Geçen hafta 93,6-94,5 bandında hareket etmesinin ardından 94,1 seviyesinden kapanış yapan dolar endeksi, yeni haftaya da yatay başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri cuma günü yüzde 1,62 ile son 4 ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün yüzde 1,61 seviyesinde bulunuyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının ise yeni haftaya düşüşle başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında geçen hafta doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlar gündemin üst sıralarında yer alırken, bölgede açıklanan veriler de ekonomik toparlanmanın istenilen düzeyde olmadığını teyit etti. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) salgın sürecinde devreye alınan desteklerin sona ermesi için hazır olunduğu mesajını vermesi de haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi ile avro, dolar karşısındaki değer kaybını üst üste beşinci haftaya taşıdı. Bu gelişmelerle haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Avro/dolar paritesi geçen hafta 1,1530 ile Temmuz 2020'den beri en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 1,1570 seviyelerinde bulunuyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya düşüşle başladı.

Asya'da Çin'de emlak sektöründe yaşanan borç krizi gündemde kalmaya devam ederken, Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de 107 gün süren tam kapanma bugün sona erdi. Öte yandan dolar/yen paritesi 112,7 ile Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yendeki zayıflamanın ihracatçı şirket hisselerini desteklemesi ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,6 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükseldi.

Emtia tarafına bakıldığında, Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 4'ün üzerinde değer kazanmasının ardından bugün de 83,5 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,08 değer kazanarak 1.398,00 puandan kapanırken, haftalık bazda endeksteki kayıp yüzde 0,25 düzeyinde gerçekleşti. Dolar/TL ise geçen hafta tarihi zirvesini 8,9755'e taşımasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,9450 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini, makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin de para politikaları açısından belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu söyledi.

Enflasyonist kaygılar paralelinde yükselen tahvil faizlerinin seyrinin dikkatle takip edilmesi gerektiğine işaret eden analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini, ayrıca TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun gelecek dönem para politikalarının seyrine yönelik ipucu vermesi açısından önemli olacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması ise 20 milyar 390 milyon dolar oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, ağustos ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan Bütçe Komisyonuna sunumu

Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, İşsizlik, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunu bekliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı 08:33 Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı 08:20 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada 07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? 07:18 Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? Gençler arasında çıkan 23:23 Gençler arasında çıkan "yan baktın" kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım 21:44 Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım
Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci 19:48 Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 17:33 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Son Dakika Haberleri
08:33 Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı
08:21 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti
08:19 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı
07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu
07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
07:22 Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı
07:17 Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?
18:41 Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı
18:40 Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi
18:21 Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalya kazandı
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti         
08:22
MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu         
07:54
Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı         
07:22
İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu         
00:00
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı         
19:53
9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti         
19:27
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 08:49:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sunumunu bekliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement