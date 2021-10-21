Üye Girişi
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

21.10.2021 09:03
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalarda, 3. çeyrek finansal sonuçları risk iştahını beslemeye devam etse de artan maliyet baskıları endişe unsuru olarak gündemdeki yerini korurken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Küresel piyasalarda, 3. çeyrek finansal sonuçları risk iştahını beslemeye devam etse de artan maliyet baskıları endişe unsuru olarak gündemdeki yerini korurken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Dün, küresel pay piyasalarında yavaşladığı görülen yükseliş eğilimi sonrası Asya borsaları ve küresel endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın bilançolarda artan maliyet baskısının hissedilmesi risk iştahını azaltan etkenlerin başında geliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayınladığı Bej Kitap raporunda ülkede ekonomik faaliyetin ılımlı seviyede büyüdüğünü bildirdi. Raporda, bazı Fed bölgelerinin tedarik zinciri sıkıntıları, iş gücü eksiklikleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantına dair belirsizlik nedeniyle büyüme hızının bu dönem yavaşladığı aktarıldı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,67 ile 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bu yüzde 1,65 üzerinde kalıcılık göstermesi de risk algısını artırıyor.

Altının ons fiyatı yükseliş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak 1.785 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı 84,1 dolar, bakırın libresi 4,75 dolardan alıcı buluyor. Dolar endeksi ise üç günlük düşüş eğiliminin ardından yeni günde 93,6 seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Öte yandan ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonunun (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının ardından dün 67 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, şu sıralarda 65 bin dolar civarında bulunuyor.

Dün ABD'de açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçları arasında öne çıkan Tesla oldu. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, yıllık yüzde 389 artışla 1,6 milyar dolara, geliri ise yüzde 57 yükselişle 13,8 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, veri gündeminin zayıf olması ile bugün başlayacak ve iki gün sürecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi gündemin odağına yerleşti.

Enerji konusunda yaşanan sorunlarla birlikte Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ise risk algısını artıran gelişmeler olarak öne çıktı. İngiltere artan vaka sayılarına karşın tekrar kapanmaya gitmeyeceğini duyururken, Doğu Avrupa ülkelerinde ise düşük aşılama oranı sebebiyle kısıtlamalar tekrar gündeme geldi.

Dün, açıklanan verilere göre Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 2,3 artarak beklentileri aşarken, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi aynı dönemde yüzde 0,3 yükseldi. Veriler sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1653 seviyelerinde bulunurken, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne karışık seyirle başladığı görülüyor.

Asya'da artan Kovid-19 vakaları sonrası Singapur kısıtlamaları tekrar uygulamaya koyarken, Çin'de emlak devi Evergrande'ye ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Yaklaşık 3 haftadır işleme kapalı olan Evergrande'nin hisseleri bugün açılışla birlikte yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,58, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,77 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Yurt içinde ise TCMB'nin faiz kararı gündemin odağında bulunuyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde dalgalı bir seyir izlendi. Banka hisselerindeki alıcılı seyre karşın ulaştırma hisselerindeki değer kaybı BIST 100 endeksinin yukarı yönlü hareketini törpülese de endeks günü yüzde 0,21 artışla 1.432,80 puandan tamamlayarak yükselişini üst üste üçüncü işlem gününe taşıdı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,95 azalışla 9,2132'ye gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,2550 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde ayrıca Tüketici Güven Endeksi ve yurt dışında ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, ikinci el konut satışları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

Analistler, küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse bazlı fiyat hareketlerini tetikleyebileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu aktardı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.30 ABD, ekim ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları

17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı 08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti 08:32 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi 07:58 MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor 07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği 07:41 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler 07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 23:25 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı 22:10 İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
08:59 Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak
08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı
08:51 Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor
08:31 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti
08:18 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et
07:55 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü
07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor
07:41 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap
07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler
07:39 E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak         
08:59
Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor         
08:52
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü         
07:56
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi         
07:40
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi         
22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 09:08:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement