Zorlu Enerji, Karadağ'da elektrikli araç şarj istasyonu ağı kuruyor

Zorlu Enerji, Zorlu Energy Solutions (ZES) markası ile Karadağ'ın farklı şehirlerinde elektrikli araç şarj istasyon ağı kurulması amacıyla açılan ihaleyi kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın 13 farklı şehrinde 15 adet çift soketli elektrikli araç şarj istasyonunun temini, kurulması, destek hizmetlerinin sağlanması ve uygulama entegrasyonu hizmetinin verilmesi de sağlanacak.

Zorlu Enerji, ZES markası ile Türkiye'nin 81 ilinde kurduğu şarj istasyonu ağı ile edindiği tecrübe ve bilgi birikimini Avrupa'da yaygınlaştırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Elektrikli araç ekosisteminin ve sürdürülebilir ulaşımın önemli paydaşlarından biri olma hedefi doğrultusunda stratejik planlarını oluşturan ZES, Karadağ'ın farklı şehirlerinde elektrikli araç şarj istasyon ağı kurulması amacıyla açılan ihaleyi kazandı.

İhale sonucu imzalanan sözleşme ile birlikte ZES, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) tarafından yürütülen proje kapsamında çalışmalarını başlattı. Karadağ Projesi'nin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, ZES ile Avrupa pazarının kapılarını aralayarak, bu coğrafyaya özel iş planlarını hayata geçirmeye başladıklarını aktardı.

Ak, global çapta düzenlenen bir ihaleyi Türkiye'ye kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Zorlu Enerji olarak amacımız yalnızca ülkemizde değil yakın coğrafyada, özellikle de Avrupa'da ZES istasyonları kurmaktı. Bu ihaleyle hedefimizi gerçekleştirme yönünde ilk ve bizim için anlamlı bir adım atmış olduk. Karadağ'a taşacağımız bilgi birikimimiz ve tecrübemizle ayak izimizi bırakmak ve bunu Avrupa geneline yaymak istiyoruz. Nasıl ki, 2018 yılında kurduğumuz ZES markamızı, üç yılda Türkiye genelinde yaygınlaştırma başarısını gösterdiysek, elektrikli araç pazarının her gün geliştiği Avrupa'da da başarılı olmak üzere yola çıktık." ifadelerini kullandı.