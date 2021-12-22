Ekonomide 2021 böyle geçti: Temmuz-Ağustos-Eylül

Türkiye, turizm sezonuna denk gelen üçüncü çeyrekte tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele etti.

Orman yangınları, 28 Temmuz'da Manavgat'ta başladı. Antalya, Muğla ve Isparta başta olmak üzere 54 ilde yaklaşık 300 orman yangınına, karadan, havadan ve denizden müdahale edildi.

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle dünyada bozulan tedarik zincirlerine alternatif arayışlarının Türkiye'ye olan ilgiyi artırdığı bu dönemde, salgınla mücadele kapsamındaki tedbirlerle üretime devam eden Türk şirketleri, yurt içinde ihtiyaçları karşılarken ihracatta mevcut pazarlara yenilerini ekledi. Türkiye ekonomisi, yüksek ihracat performansını sürdürdü ve yeni ihracat rekorlarına imza attı.

Üçüncü çeyrekte açıklanan büyüme rakamı, e-ticaret platformu Hepsiburada'nın dünya teknoloji borsası Nasdaq'da halka arz edilmesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunmasının yerli ve milli sistemlerle sağlanmasına yönelik atılan adımlar, önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın üçüncü çeyreğindeki bazı önemli gelişmeler şöyle:

1 TEMMUZ

Hepsiburada, dünya teknoloji borsası Nasdaq'da halka arz edilen ilk Türk şirketi oldu.

2 TEMMUZ

İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaşıldı. Gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamı yakalandı.

5 TEMMUZ

Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı.

10 TEMMUZ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, HİSAR A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini bildirdi.

20 TEMMUZ

Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.

23 TEMMUZ

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı.

28 TEMMUZ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, Türkiye tarihinin en büyük yangılarının ilki olarak kayıtlara geçti.

29 TEMMUZ

Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahmini yüzde 7,8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.

30 TEMMUZ

Türk lirası mevduatlara stopaj desteği ile bazı sektörlerde KDV indiriminde süre eylül sonuna uzatıldı.

2 AĞUSTOS

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklarken "Son 12 aylık ihracatımız 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz. Temmuz ayı ihracatımız da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatıdır." dedi.

3 AĞUSTOS

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1,8, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,92 oldu.

12 AĞUSTOS

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve daha sonra Muğla ve Isparta'nın da aralarında bulunduğu 54 ilde görülen orman yangınların kontrol altına alındığı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hem havadan hem karadan müdahaleyle 16 günde 297 yangını kontrol altına aldık." değerlendirmesinde bulundu.

1 EYLÜL

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüme kaydetti. Bu oranla 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme rakamına ulaşıldı. Kişi başına GSYH, cari fiyatlarla 60 bin 525 lira, dolar cinsinden ise 8 bin 597 dolar olarak hesaplandı.

2 EYLÜL

Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaşıldı. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırıldı.

3 EYLÜL

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,12, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,25, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 45,52 oldu.

5 EYLÜL

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

8 EYLÜL

Bazı hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi oranları yılbaşına kadar yüzde sıfır olarak uygulanması kararlaştırıldı.

25 EYLÜL

Ticaret Bakanı Muş'un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.