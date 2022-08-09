Muhammed Ali Acarzade gözünü ABD'ye dikti - Son Dakika
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Muhammed Ali Acarzade gözünü ABD'ye dikti

09.08.2022 01:15
Muhammed Ali Acarzade gözünü ABD'ye dikti

Ekonomideki küresel dalgalanmalar ile Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan tedarik sıkıntıları, ihracatı durdurmadı.

Ekonomideki küresel dalgalanmalar ile Rusya- Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan tedarik sıkıntıları, ihracatı durdurmadı. Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaşırken, 30 ülkeye demir-çelik ve türevi ürün ihraç eden Acarzade Grup CEO'su Muhammed Ali Acarzade, "Yılın ilk 6 ayında ABD'ye yapılan çelik ihracatında yüzde 94 artış yaşandı" dedi.

Ekonomideki küresel dalgalanmalar ile Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan tedarik sıkıntılarına rağmen ihracatta rekor rakamlar gelmeye devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) haziran ayı verilerine göre, çelik sektörü 2,3 milyar doları aşan hacmiyle en ihracatçı 3'üncü sektör oldu.

Sektör rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Acarzade Grup CEO'su Muhammed Ali Acarzade, "Türkiye, geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en büyük, dünyanın 7. çelik üreticisi konumunu korudu. Sektörün 6 aylık ihracatı 12 milyar dolar sınırına yaklaşırken, ABD, çeliğin sınır ötesindeki yolculuğundan en büyük payı aldı. Tüketime bağlı olarak yerli üretimdeki artış büyümeyi tetikledi. Çelik tüketimi 2021'de yüzde 13,2 artarak 33,4 milyon ton seviyesine kadar yükseldi. İç piyasada artan talebin yanı sıra sanayi sektöründeki büyüme de üretimi doğrudan etkilerken, ülkemizin coğrafi konumunun verdiği avantaj da ihracat faaliyetlerine dinamizm getirdi" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların etkisiyle başta ABD olmak üzere AB ülkelerinin alternatif pazar arayışına girdiğini sözlerine ekleyen Muhammed Ali Acarzade, "Artan demir çelik üretimimizle Batı'nın alternatif pazar arayışlarına cevap verdik. Yılın ilk 6 ayında ABD'ye yapılan çelik ihracatında yüzde 94 artış yaşandı. Aynı dönemde Almanya'ya ihracatımız %30'u aştı. 6 ayda ABD'ye yapılan demir ve demir dışı metaller ihracatındaki artış yüzde 50'nin ötesine geçerken, Almanya'ya ihracatımız yüzde 58'den fazla arttı. Almanya, yıllık bazda değerlendirildiğinde petrol krizinin yaşandığı 1981'den bu yana en yüksek ithalatını gerçekleştirdi" ifadelerinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl ihracat faaliyetlerini yaklaşık yüzde 73 artırdıklarını kaydeden Muhammed Ali Acarzade, "Almanya başta olmak üzere aralarında Fransa, İtalya, Belçika, Hindistan, Kanada, Çin, Güney Kore, Tayland'ın bulunduğu 30 ülkeye demir-çelik ve türevi ürün ihraç ediyoruz. 2021'de Polonya, İspanya ve ABD'yi de ihracat yaptığımız ülkelerin arasına ekledik. Uluslararası standartlara uygun geliştirdiğimiz ürünlerimizin kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerimizi hızlandırdık. Yeni yatırımlarımızla üretimimizi desteklerken ihracat faaliyetlerimizi de genişletmeyi planlıyoruz. 2023 ihracat hedefimiz, Ortadoğu'da daha çok büyümek. Ülkemizde ve yurt dışında farklı sektörlere yatırım yapacağız. Yurt içi ve dışında demir çeliğin yanı sıra kozmetik, gıda, tekstil sektörlerinde de büyümeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 19 HIMARS füzesini havada vurduk Rusya: Ukrayna'da ABD yapımı 19 HIMARS füzesini havada vurduk Muhammed Ali Acarzade gözünü ABD'ye dikti Muhammed Ali Acarzade gözünü ABD'ye dikti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muhammed Ali Acarzade gözünü ABD'ye dikti - Son Dakika

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