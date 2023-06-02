Ekonominin kontrol ve yönetimi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ekonominin kontrol ve yönetimi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakılıyor

02.06.2023 12:39

Yeni kabinede Mehmet Şimşek'in rolü belirginleşiyor. Ekonomiye genel stratejiden ayrıntılı politikalara kadar liderlik edecek olan Şimşek, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini bir arada yürütecek. Ekonomi ile ilgili tüm bürokratların seçim ve atamasını Şimşek yapacak.

Haberler.com/ ÖZEL HABER Yeni kabinede Mehmet Şimşek'in rolü ile ilgili detaylar kulislerde gün yüzüne çıkmaya başladı. Şimşek, ekonomi ile ilgili tüm konularda son sözü söyleyen isim olacak. Bu, hem genel ekonomik stratejiyi belirleme hem de ayrıntılı politikaların yürütülmesinde önemli bir rol oynama anlamına geliyor.

İKİ GÖREVİ BİRDEN YÜRÜTECEK

Ayrıca Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini birlikte yürütmesi düşünülüyor. Bu durum, Şimşek'in ekonomik yönetimde daha etkin bir rol alacağını ve politikaların şekillendirilmesinde anahtar bir figür olacağını gösteriyor.

EKONOMİDE ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI VAR

Yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikalarının hedefi, reel ve rasyonel bir yönetim olacak. Bu da, ekonomik büyüme ve istikrarı sağlamanın yanı sıra, enflasyon kontrolü ve döviz kurlarının yönetilmesi gibi önemli konuların ele alınmasını içeriyor.

ATAMALARDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Şimşek'in, Merkez Bankası, Bakanlıklar, ilgili kamu kurumları ve kamu bankalarındaki atamalarda birinci derecede belirleyici olacağı ifade edildi. Bu durum, ekonomi yönetiminin daha etkin ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

YÜKSEK MİKTARLARDA YATIRIM BEKLENİYOR

Mehmet Şimşek'in ekonomiye liderlik etmesinin yaratacağı güven ortamı sayesinde, yurtdışından yüksek miktarda yatırım akışı bekleniyor. Bu gelişmenin, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli bir ivme kazandırması ve finansal istikrarını güçlendirmesi bekleniyor. Bu yatırımların, istihdam olanaklarını artıracağı ve genel ekonomik aktiviteyi canlandıracağı da öngörülüyor.

YORUMLAR
500
Dünya basını Mehmet Şimşek'i yazıyor! Borsa yükseldi, risk primlerinde geri çekilme izlendi Dünya basını Mehmet Şimşek'i yazıyor! Borsa yükseldi, risk primlerinde geri çekilme izlendi

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonominin kontrol ve yönetimi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakılıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Seçim öncesi "Değiştirelim, bıktık be" diyen Kadir Çöpdemir pişman oldu
12:39 Ekonominin kontrol ve yönetimi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakılıyor
12:37 Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
12:32 Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
12:22 Ekonominin kontrol ve yönetimi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakılıyor
12:07 Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları Açıklandı: Maraş Dondurması 3. Sırada
12:04 Son toplantının perde arkası! Erdoğan, bakanların hepsiyle tek tek vedalaşıp "Size Meclis'te ihtiyacım var" demiş
12:00 Dünyanın en iyi dondurmaları açıklandı! Maraş dondurması bakın listenin neresinde
11:57 Son toplantının perde arkası! Erdoğan, bakanların hepsiyle tek tek vedalaşıp "Size Meclis'te ihtiyacım var" demiş
11:59 Kocaelispor taraftarlarından eşi benzeri görülmemiş koyunlu istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2023 12:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Ekonominin kontrol ve yönetimi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement