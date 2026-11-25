Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, hükümetin hazırlıklarını sürdürdüğü milyonlarca emeklinin yeni yılda aylıklarında yapılacak iyileştirme için 2027 yılı bütçesinde yaklaşık 451 milyar TL seviyesinde ilave bir kaynağın ayrıldığını belirterek, emeklilerin gelirlerindeki artışın yüzde 13,9 ila yüzde 35,9 oranında olabileceğini söyledi. Yılmaz, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon ve iyileştirmeyle birlikte en düşük emekli aylığı alanlara ödenecek tutarın 27 bin 768 TL'ye, 65 yaş üzeri yoksul hanelerde yaşayan emeklilerin aylığının da 32 bin 7 TL'ye yükseleceğini belirtti. Yılmaz, bu grupta yer alan emekli aylıklarındaki ilave artışların ocak ayında 4,2-8,5 bin TL arasında değişebileceğini eblirterek, "Dolayısıyla artış oranı kırılgan grup için yüzde 35,9'a kadar çıkmaktadır" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ANKA Haber Ajansı ile emekli aylıklarında yapılacak iyileştirmeyle ilgili yaptığı çalışmanın ayrıntılarını paylaştı.

Yılmaz, 16,4 milyon emeklinin yaklaşık 30'unun (5 milyon kişi) en düşük düzeyde emekli aylığı aldığını (halen 23 bin 552 TL) hatırlatarakk, "Buna dul ve yetimler eklendiğinde tahmini olarak sayı 5,4 milyona çıkmaktadır. Asgari ücretin altında alanların oranı ise yaklaşık yüzde 55, diğer bir deyişle 9 milyon kişi. Bu sayı geniş tanımda 9,5 milyona yaklaşmaktadır. 50 bin üstü emekli aylığı alan kişi sayısı ise yüzde 10'unun altındadır. Sadece 1,5 milyon kişidir" diye konuştu.

Bu yıl ortalama emekli aylığının 32 bin 520 TL olduğunu belirten Yılmaz, "Emeklilerin, yaklaşık yüzde 75'i bunun altında aylık almaktadır" dedi.

451 MİLYAR TL NASIL DAĞITILACAK?

Yılmaz, 2027 yılı bütçesinde yaklaşık 451 milyar TL seviyesinde ilave bir kaynağın emekli aylıklarına yapılacak iyileştirme için ayrıldığını ifaed ederek, şunları kaydetti:

"Siyasi yönetimden gelen açıklamalar, 2027 Ocak ayından itibaren mevcut yasal artışlara ek olarak enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapılması, artışın yaş, prim gün sayısı ile emekliler arasındaki gelir farklılıkları gözetilerek belirlenmesi şeklinde öne çıkmakta. Ancak artışın oranı, kapsamı ve uygulanma biçimi konusunda henüz net bir açıklama yapılmış ya da kesin bir karara varılmış gözükmüyor."

"DERDE ÇARE OLMAYACAK"

Yılmaz, söz konusu artışın bir nebze de olsa emeklinin gelirlerini iyileştirecek olmakla birlikte, özellikle yüksek enflasyon döneminde uygulanan gelirler politikasının etkisiyle geçimlik maliyetlerini karşılamakta zorlanan, kimi durumda karşılayamayan emekliler için derde çare olacağını söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Yılmaz, iktidardan konuyla ilgili yapılan açıklamalara işaret ederek, emekli aylıklarında yapılacak iyileştirmede üç temel politikanın dikkate alınacağının görüldüğünü söyledi. Yılmaz, "Birincisi düşük emekli aylığı alanların desteklenmesi ve enflasyonun üzerinde artış verilmesi, ödenen primle alınan aylık arasında emekliler arasında bozulan dengenin prim edim ilişkisinde kısmen de olsa düzeltilmesi, üçüncüsü ise 65 yaş üstündeki emeklilere ilave destekte bulunulması" diye konuştu.

Bu çerçevede emekli aylıklarında iyileştirmeyle ilgili bir çalışma yaptığını vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Çalışmada artışlara esas olacak yıl sonu enflasyonunun 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 10,9, 2027 temmuz artışının ise yüzde 10 olacağı varsayılmıştır. Yine ortalama emekli aylıkları üç farklı emekli rejimine göre ağırlıklı ortalamalar üzerinden hesaplanmıştır. Emekli sayısında ise emekli aylık artışı yapılan dosya sayısı dikkate alınmıştır.

Emekli aylığı alanlar hesaplamada dört kategoriye bölündü. En düşük emekli aylığı alanlar, en düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasında alanlar, asgari ücret ve 50 bin TL arasında alanlar ve 50 bin TL üstü aylık alanlar."

Düşük geliri ifade eden ilk iki kategoride enflasyona ilave olarak verilen artışların sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 olacağının öngörüldüğünü belirten Yılmaz, "Yoksul hanelerde yaşayan 65 yaş üzerindeki emeklilere ise yüzde 25 ve yüzde 22 oranlarında artış öngörülmüştür. İzleyen iki kategoride ise özellikle prim edim ilişkisi temelinde ilave artışlar öngörülmüştür" dedi.

Yılmaz'ın, bu öngörülere dayalı emekli aylıkları ve artışlara (enflasyon ve iyileştirme dahil) ilişkin çalışmasında hesaplanan tutarlar şöyle:

En düşük emekli aylığı alanlara ödenecek tutar, 27 bin 768 TL'ye, 65 yaş üzeri yoksul hanelerde yaşayan emeklilerin aylığı ise 32 bin 7 TL'ye çıkacak. Aylıktaki ilave artışlar ocak ayında 4 bin 200 - 8 bin 500 TL arasında değişebilir. Dolayısıyla artış oranı kırılgan grup için yüzde 35,9'a kadar çıkabilir.

- Asgari ücretin altında 25 bin 657 TL olan ortalama aylık, sırasıyla 29 bin 737 TL'ye ve 34 bin 98 TL'ye çıkacak. Aylık artışı 4 bin 100 - 8 bin 400 TL düzeyindedir.

50 bin TL'ye kadar aylık alanlar mevcutta ortalama aylığı 36 bin 292 TL'dir. Bu gruba giren emekli aylıkları 5 bin 800 - 7 bin 600 TL arasında artmakta ve 44 bin 87 TL ile 43 bin 877 TL'ye çıkmaktadır.

50 bin üstü aylık alanlarda ise artış 9 bin 100 TL seviyesinde çıkmakta ama aylık artış oran yüzde 13,9'da kalmaktadır.

ARTIŞ ORANLARI YÜZDE 13,9 İLA YÜZDE 35,9

Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, bu koşullar altında emekli aylıklarında yapılacak artışa işaret ederek, " Sonuç olarak emeklilerin gelirlerindeki artış yüzde 13,9 ila yüzde 35,9 olarak değişmektedir. Bu artışlar bütçede öngörülen tutarın yaklaşık 58 milyar üzerinde olmakla birlikte bütçeye getireceği ilave artış gelir seviyesi en yüksek olan yüzde 20 gelir grubundaki hanelerdeki emeklilere bayram ikramiyesi verilmemesi suretiyle hemen hemen karşılanmaktadır. Arada çıkan 19,8 milyar TL seviyesindeki küçük fark yedek ödenek kullanımı ile rahatlıkla karşılanabilir" ifaedisini kullandı.