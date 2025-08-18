Eksim Enerji Viranşehir GES Projesini Tamamladı

Eksim Enerji, Şanlıurfa Viranşehir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Enerji'nin GES projesiyle yaklaşık 170 bin hanenin elektrik ihtiyacı, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılanacak.

Türkiye'nin her bölgesinde temiz enerji yatırımları gerçekleştiren şirket, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başlattığı GES yatırımını tamamladığını bildirdi. Santral, tamamlanan 3. ve son etabıyla birlikte toplamda 191 bin 3 megavat kurulu güce ulaştı ve tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yönetici Arkın Akbay, martta ilk fazını devreye aldıkları Viranşehir GES santralinde bugün itibarıyla tam kapasiteyle hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu başarılı süreç, titiz planlamamızın, tasarım, tedarik, uygulama yetkinliğimizin ve paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliğinin bir sonucudur. Projemizle ülkemizde yaklaşık 170 bin hanenin elektrik ihtiyacı temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacak. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarımızla ülkemizin yenilenebilir enerji kapasitesinin artmasına destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Viranşehir GES projesinin 45 megavatlık ilk etabı martta devreye alınmıştı. Mayısta tamamlanan ikinci etapla kurulu gücü 102 bin 6 megavata ulaşan santral, üçüncü ve son etabının devreye girmesiyle birlikte 191 bin 3 megavatlık kapasiteye ulaştı.

Eksim Enerji, Viranşehir GES ile bölgenin enerji ihtiyacını karşılarken, sosyal sorumluluk projeleriyle yerel kalkınmaya da katkı sunuyor.

Şirket, Viranşehir GES projesi kapsamında, 1000 dönüm taşlık araziyi temizleyerek, tarıma uygun hale getirdi. Bu alanlar santrale komşu köylerdeki çiftçilerin kullanımına sunuldu. Bununla birlikte köylerde sağlık taraması, bölgeden istihdama öncelik verilmesi gibi yaşam kalitesi ve ekonomik kalkınmayı destekleyici projeler de hayata geçirildi.