Eksim Enerji Viranşehir GES Projesini Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Eksim Enerji Viranşehir GES Projesini Tamamladı

18.08.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eksim Enerji, Viranşehir GES ile 170 bin haneye temiz enerji sağlayacak ve yerel kalkınmaya katkıda bulunacak.

Eksim Enerji, Şanlıurfa Viranşehir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Enerji'nin GES projesiyle yaklaşık 170 bin hanenin elektrik ihtiyacı, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılanacak.

Türkiye'nin her bölgesinde temiz enerji yatırımları gerçekleştiren şirket, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başlattığı GES yatırımını tamamladığını bildirdi. Santral, tamamlanan 3. ve son etabıyla birlikte toplamda 191 bin 3 megavat kurulu güce ulaştı ve tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yönetici Arkın Akbay, martta ilk fazını devreye aldıkları Viranşehir GES santralinde bugün itibarıyla tam kapasiteyle hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu başarılı süreç, titiz planlamamızın, tasarım, tedarik, uygulama yetkinliğimizin ve paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliğinin bir sonucudur. Projemizle ülkemizde yaklaşık 170 bin hanenin elektrik ihtiyacı temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacak. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarımızla ülkemizin yenilenebilir enerji kapasitesinin artmasına destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Viranşehir GES projesinin 45 megavatlık ilk etabı martta devreye alınmıştı. Mayısta tamamlanan ikinci etapla kurulu gücü 102 bin 6 megavata ulaşan santral, üçüncü ve son etabının devreye girmesiyle birlikte 191 bin 3 megavatlık kapasiteye ulaştı.

Eksim Enerji, Viranşehir GES ile bölgenin enerji ihtiyacını karşılarken, sosyal sorumluluk projeleriyle yerel kalkınmaya da katkı sunuyor.

Şirket, Viranşehir GES projesi kapsamında, 1000 dönüm taşlık araziyi temizleyerek, tarıma uygun hale getirdi. Bu alanlar santrale komşu köylerdeki çiftçilerin kullanımına sunuldu. Bununla birlikte köylerde sağlık taraması, bölgeden istihdama öncelik verilmesi gibi yaşam kalitesi ve ekonomik kalkınmayı destekleyici projeler de hayata geçirildi.

Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eksim Enerji Viranşehir GES Projesini Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:22:53. #7.13#
SON DAKİKA: Eksim Enerji Viranşehir GES Projesini Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.