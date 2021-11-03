Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya'da açıldı

Ayakkabı sektörünün küresel buluşması olarak nitelendirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya'da kapılarını açtı.

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine, bu yıl 11'incisi düzenlenen fuarın tamamen ihracata yönelik olduğunu belirtti.

Fuarda 200'e yakın firmanın koleksiyonunu sergilediğini aktaran Demir, üç gün açık kalacak fuara 1500'e yakın ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Geçen yıla göre fuara hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısında yüzde 100'e varan bir artış olduğunu anlatan Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de başarılı bir fuar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Fuara, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere 40 ülkeden katılım olduğunu belirten Demir, "Stantlarımızda Avrupa, Orta Doğu ve doğu bloku ülkelerin taleplerine yönelik her türlü ürün var. Ürün çeşitliliği açısından oldukça zengin potansiyele sahibiz." dedi.

Fuara özel tasarım

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı olarak her yıl bir sürpriz hazırladıklarına değinen Demir, bu yıl ise tamamen el işçiliğiyle hazırlanan ve üzerinde değerli taşların bulunduğu bir ayakkabı tasarlandığını söyledi.

Yaklaşık 21 günde tamamlanan ayakkabının Mardinli bir ayakkabı üreticisi tarafından hazırlandığını vurgulayan Demir, "Ayakkabı, tasarımda hangi noktaya geldiğimizi göstermek amacıyla önemli bir unsur. Kuyumcu kökenli bir arkadaşımız tarafından kuyumcu hassasiyetiyle tasarımı gerçekleştirildi. Maddi değeri ölçülemez nitelikte. Rusya başta olmak üzere yurt dışındaki fuarlarda 'Made in Türkiye' etiketiyle sergilenecek." ifadesini kullandı.