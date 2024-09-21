Eksun Gıda'nın 2024 İlk Yarı Cirosu 4,4 Milyar Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eksun Gıda'nın 2024 İlk Yarı Cirosu 4,4 Milyar Lira

Eksun Gıda, 2024'ün ilk yarısında 4,4 milyar lira ciro elde etti, ihracat ise 997 milyon lira oldu.

21.09.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eksun Gıda'nın 2024'ün ilk 6 ayında toplam cirosu 4,4 milyar lira, ihracat cirosu ise 997 milyon lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Eksun Gıda, Türkiye Muhasebe Standartı (TMS) 29 enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladı.

Eksun Gıda'nın 2024'ün ilk 6 ayında toplam cirosu 4,4 milyar lira seviyesine ulaşırken ihracat cirosu ise 997 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

30'dan fazla ülkeye ihracat yapan Eksun Gıda, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artırarak 2023'ün ilk altı ayında yüzde 21 olan ihracatın toplam satışlar içindeki payını yüzde 23'e çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, ülke ekonomisine katkı sağlama bilinciyle, ihracat çalışmalarına satış kanalları içinde özel bir yer ayırdıklarını belirtti.

Demir, güçlü sermaye yapısını 2024'ün ilk yarısında da sürdürdüklerini aktararak, "2 milyar liranın üzerine ulaşan Eksun Gıda'nın toplam özkaynakları, planladığımız ve devam etmekte olan yatırımlarımız açısından odağımızı güçlendiriyor. Şirket özkaynaklarımızın güçlülüğünün bir göstergesi olarak özkaynaklar içinde yer alan 70 milyon lira olan ödenmiş sermayemizi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 757 artırarak 600 milyon liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

"RES, yatırımlarımızı hızla hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Sürdürülebilirlik vizyonlarının bir parçası olarak üretim tesislerindeki enerji ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirdiklerini anlatan Demir, "Bu kapsamda yatırımın yapılacağı bölgenin elektrik dağıtım şirketinden, toplam 18.900 kW güce sahip rüzgar enerjisi santrali yatırımı için çağrı mektuplarını aldık. Yatırımın diğer etaplarına ilişkin de çağrı mektuplarını bekliyoruz. Akabinde yatırımlarımızı hızla hayata geçirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Demir, lisanslı depoculukla daha güvenli ve kontrollü bir stoklama yapısına kavuşturacak olmanın heyecanı içinde olduklarına dikkati çekerek, bu sürecin sürdürülebilirlik vizyonlarına da önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Perakende ve endüstriyel alanda yaygın dağıtım ağı ile faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Demir, şu bilgileri paylaştı:

"Eksun Gıda'nın toplam aktif büyüklüğü 4,3 milyar liraya ulaştı. Bununla birlikte, Eksun Gıda'nın halka arzla birlikte artan güçlü özkaynakları, TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulamasının etkisiyle finansal tablolarımızı olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir. TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmamış 2024'ün ilk yarı konsolide finansal tablolarında 99 milyon lira dönem karı bulunan Eksun Gıda'nın, TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış konsolide finansal tablolarında 288 milyon lira dönem net zararı bulunmaktadır. Buna paralel olarak, şirketimizin TMS 29 etkisi hariç brüt kar marjı yüzde 16,4 seviyesinde, FAVÖK marjı ise yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleşmiştir."

Kaynak: AA

Ahmet Demir, Eksun Gıda, Ekonomi, İhracat, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eksun Gıda'nın 2024 İlk Yarı Cirosu 4,4 Milyar Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
16:43 AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde
15:55 Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
15:27 Norveçli yıldız İsrail’den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 13:59:15. #1.11#
SON DAKİKA: Eksun Gıda'nın 2024 İlk Yarı Cirosu 4,4 Milyar Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement