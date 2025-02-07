Elazığ'da 76,7 Milyon Liralık Proje İmza Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da 76,7 Milyon Liralık Proje İmza Töreni Gerçekleşti

Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteklediği 4 projenin imza töreni düzenlendi. Toplam 76,7 milyon liralık yatırım değeri taşıyan projelerle il ekonomisinin büyümesi ve istihdam oluşturulması hedefleniyor.

07.02.2025 22:51
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Elazığ'da destek alan 4 projenin imza töreni gerçekleşti

ELAZIĞ - Elazığ'da 76,7 milyon liralık yatırım hacmi oluşturacak olan ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 4 projenin imza töreni gerçekleşti.

Fırat Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda yürütülen 2024 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Elazığ'da desteklenmeye hak kazanan projelerin sözleşme imza töreni gerçekleşti. Valilik toplantı salonunda Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında gerçekleştirilen törene, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ve Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ YDO Koordinatörü Mustafa Selim Özatay katıldı.

CMDP kapsamında 1, SOGEP kapsamında 3 adet projenin desteklendiğini belirten Vali Numan Hatipoğlu, "Bu projelerle 52,3 milyon TL destek sağlanmış olup 76,7 milyon TL'lik yatırım hacmi oluşturulacaktır. Öncelikle projelerin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. 12. Kalkınma Planı, TRB1 Bölge Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nde belirlenen hedeflere ulaşma noktasında uygulanacak projelerle ilimiz ekonomisinin büyümesi ve istihdam oluşturulması sağlanmış olacaktır. Bu noktada projelerin yararlanıcı kuruluşlarını ve ajansımızı süreç içerisinde gösterdikleri gayretler sebebiyle tebrik ediyorum" dedi.

2 projeyi şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Özellikle Süt Üreticileri Birliğimiz ile yapmış olduğumuz Elazığ Pastörize Süt Üretim Tesisini ilimize kazandırmak için oluşturmuş olduğumuz projenin, FKA'dan onay görmesi bizleri mutlu etti. Süt Üreticileri Birliğimiz uzun süredir şehrimizde sütün toplanması konusunda büyük bir gayret sarf ediyordu. Sütlerin işlenmesi noktasında bu fabrikanın ihtiyaç olduğunu gördük. Birlikte bir proje hazırladık. İkinci proje ise Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan Emek Dükkanı. Özellikle kadın kooperatiflerimizin sürdürebilirliğini sağlaması ve ürettiklerini satabilmesi noktasında bu projeyi de çok önemli görüyoruz" diye konuştu.

Günümüzde artık hybrid ve elektrikli araçların eski fosil yakıt kullanan araçların yerini aldığını dile getiren Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Önümüzdeki süreçte bu daha da yaygınlaşacak. Burada bir ara eleman ihtiyacı olduğu da açık. Dolasıyla Teknik Bilimler Yüksekokulumuzda geçmişten beri çok iyi kabiliyetlere sahip, alanında yetişmiş iyi hocalarımız var. Hocalarımızın kabiliyetlerini de kullanarak proje vasıtasıyla hybrid ve elektrikli araçlar konusunda ara eleman yetiştirilmesi hususunda ilimize katkı sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

FKA olarak bu güne kadar bölgenin sosyo ve ekonomik olarak kalkınmasına yönelik önemli projeler hayata geçirdiklerini vurgulayan FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, "Bu günde Elazığ için çok önemli 4 projenin imza töreni için bir araya geldik. CMDP kapsamında başarılı bulunan Elazığ İli ve İlçeleri Süt Üreticileri Birliği ile Elazığ Belediyesi ortaklığında başvurusu yapılan Elazığ Pastörize Süt Üretim Tesisi Projemiz ile SOGEP kapsamında başarılı bulunan Elazığ Belediyesi'nin başvuru sahibi olduğu Emek Dükkanı Projesi, Fırat Üniversitesi'nin başvuru sahibi olduğu Yeni Nesil Araçlar Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile Ağın Belediyesi'nin başvuru sahibi olduğu Tohum İşlesin Verim Artsın Projesi'nin ilimize bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Toplam 4 projemizle ilimize 52,3 milyon TL destek sağlanmış olup 76,7 milyon TL'lik yatırım hacmi oluşturulacaktır" ifadelerini kullandı.

Tören, atılan imzaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elazığ'da 76,7 Milyon Liralık Proje İmza Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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