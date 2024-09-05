Elazığ'daki Hazar Gölü Bungalovları Tatilcilerin İlgi Odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elazığ'daki Hazar Gölü Bungalovları Tatilcilerin İlgi Odağı

Elazığ\'daki Hazar Gölü Bungalovları Tatilcilerin İlgi Odağı

Elazığ'da Hazar Gölü kenarında yer alan bungalovlar, tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor. Uygun fiyatlı konaklama seçenekleri arasında tercih edilen bungalovlar, özellikle Diyarbakır, Malatya, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van'dan gelen misafirlerle doluyor. İşletme sahibi Arda Koyuncu, bölgedeki etkinlikleri ve gelecek projeleri hakkında bilgi verirken, dolandırıcılık olaylarına karşı yetkililerden yardım talep etti.

05.09.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da doğayla iç içe olan ve Hazar Gölü kenarında bulunan bungalovlar, tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Son yıllarda en çok tercih edilen ve uygun fiyatlı konaklama seçenekleri arasında yer alan bungalovlar, Elazığ'da da rağbet görmeye başladı. Bu çerçevede Hazar Gölü kenarında Arda Koyunca tarafından kurulan bungalovlar bölgeye hizmet veriyor. Diyarbakır, Malatya, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van'dan gelen tatilciler, bungalovlarda havuzun, gölün ve ortamın tadını çıkartıyor.

22 standart bungalov, 2 de lüks villanın olduğunu belirten işletme sahibi Arda Koyuncu, "Totalde 25 kişiye istihdam sağlıyoruz. Aşağı tarafta su sporları, açık hava sinema gibi etkinliklerimiz var. Burası Doğu'nun Ege'si olmuş durumdadır. Buraya bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Talepler oldukça yoğun. Çift kişilik standart bungalovlarımız kahvaltı dahil 3 bin lira. Yeni projelerimiz arasında büyük kiralamaya yönelik bungalovlar yapacağız. Gelecek sene inşallah Elazığ'ımıza onu da kazandıracağız. Buradaki standart bungalovlarımız 30 metrekarelik. İçerisinde klima, yatağı, duş, lavabo ve televizyonu var. Burada bir havuzumuz ve gölün kenarında otel misafirlerine ait plajımız var. Özelikle Diyarbakır, Malatya, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van ilinden misafirlerimiz geliyor. Talepler oldukça fazla. Aynı zamanda bungalovların üretimini de Elazığ'da yapıyoruz. Dolandırıcılarla başımız hakikaten belada. Burada olmayan fakat dolandırıcı olarak bungalov işleten birisi var. Vatandaşları mağdur ediyor. Devlet büyüklerimizden dolandırıcı olaylarının çözülmesi için yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hazar Gölü, Hakkari, Malatya, Ekonomi, Turizm, Şırnak, Batman, Güncel, Van, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'daki Hazar Gölü Bungalovları Tatilcilerin İlgi Odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:07:21. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'daki Hazar Gölü Bungalovları Tatilcilerin İlgi Odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement