Elazığ\'da Kadın ve Genç İstihdamı Konferansı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Elazığ'da TRB1 bölgesindeki dezavantajlı kişilerin iş gücü piyasasına sürdürülebilir entegrasyonu çerçevesinde kadın ve genç istihdamının desteklenmesinin kapanış konferansı gerçekleştirildi.

Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı tarafından, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'deki kadın ve gençlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı çerçevesinde hayata geçirilen TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu kapsamında kadın ve genç istihdamının desteklenmesi konferansının kapanışı gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen konferansın, bölgedeki kadınlar ve gençler olmak üzere, dezavantajlı grupların iş gücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak amacıyla tasarlanması ve bireylerin sürdürülebilir istihdam imkanlarını artırmayı ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkıda bulması hedefleniyor.

Konferansta konuşan Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, "Avrupa Birliği ve devletimizin katkılarıyla finanse edilen koordinatörünü Fırat Kalkınma Ajansının yürüttüğü kadın ve genç istihdamının artırılması olan kadın ve genç istihdam projesiyle işin var gücün var mottosuyla hayat bulan programın kapanış konuşmasında bir araya geldik. Toplantımızın hayırlarla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerimizi kapsayan bu programın temel amacı iş gücü piyasasında sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır. Bunu hedeflerken de özellikle dezavantajlı konumda bulunan kadın ve girişimcilerimizin iş hayatında entegrasyonunu sağlayarak sürdürülebilir kalkınmanın hedeflenmesidir. Kadın girişimcilerimize fırsat eşitliği sunarak mesleki eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek kendilerine geliştirme, mesleki beceri kazandırma ve iş dünyasında ve sosyal hayatta var olarak hem aile ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sunmaları desteklenmiş girişimciliğin de artması hedeflenmiştir" dedi.

33 aylık çok önemli bir projenin kapanış konuşmasını yaptıklarını belirten Kalkınma Ajansları Koordinasyon Daire Başkanı Abdulvahap Yoğunlu, "Gerçekten çok kapsamlı bir proje tasarım aşamasında ajansın istihdama yönelik ihtiyaç ve sorunları tespit eden ve o sorunları kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler yürüten kapsamlı bir projedir. İstihdamı artırmak hem ulusal hedefimiz hem de kalkınma ajanslarının önemli görevidir. Ulusal ve yerel anlamda çok başarılı çalışmalar yapılıyor. İstihdamın artırılmasına yönelik özellikle gençlerimizin geleceğine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Fırat Kalkınma Ajansları yerelde ve bölgede boşlukları dolduran ulusal anlamda yapılan çalışmaların yerel de iş birliği çerçevesinde faaliyet gösteren kurumlardır. Bu anlamda yerelde ve ulusalda iş birliği kombinasyonu sağlanıyor. Bu projenin en önemli faaliyetlerinden bir tanesi mesleki eğitim. İş gücü piyasasına girmek için öncelikle mesleğinin olması gerekiyor. Bu mesleklerin de piyasa tarafından talep edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Programa; Elazığ Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Kalkınma Ajansları Koordinasyon Daire Başkanı Abdulvahap Yoğunlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uğur Güneş, AB Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölümü Program Yöneticisi Melahat Güray, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, STK temsilciler ve iş dünyasından vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ