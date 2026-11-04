Elazığ\'da kuyumcu Karakaya altının uzun vadede zarar ettirmeyeceğini söyledi

Elazığ'da kuyumcu Volkan Karakaya, "Altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez. Altın uzun vadelidir, hiçbir zaman zarar ettirmez" dedi.

Elazığ'da İzzetpaşa Camii altındaki Şerifoğlu Kuyumculuk işletme sahibi Volkan Karakaya, altın hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Altını etkileyen faktörlerin olduğunu fakat altının uzun vadede zarar ettirmeyeceğini belirten Karakaya, "Altını bugünkü fiyatıyla değerlendirmemek lazım, altını etkileyen birçok faktör var. Amerika Faiz Politikası, Merkez Bankasının altın alımı ve savaşlar altını etkiliyor. Şöyle bir şey de var, altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez. Altın uzun vadelidir, hiçbir zaman zarar ettirmez" ifadelerini kullandı.