Elazığ'da Rekabetçi Bölgeler Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da Rekabetçi Bölgeler Toplantısı

Elazığ\'da Rekabetçi Bölgeler Toplantısı
18.07.2025 12:43
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Elazığ'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında iş dünyası sorunları ve çözümleri masaya yatırıldı.

'Rekabetçi bölgeler yuvarlak masa toplantıları serisi Elazığ buluşması' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu tarafından FIRATSİFED iş birliğiyle düzenlenen yuvarlak masa toplantı serisinin Elazığ ayağı gerçekleştirildi. Toplantıya FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, ETSO Başkanı İdris Alan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın Torgut, oda başkanları, Elazığ'dan ve komşu illerden gelen STK temsilcileri, iş adamları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda iş dünyası temsilcileri, ekonomik belirsizliklerin işletmeler üzerindeki etkileri, yerel ve küresel rekabet şartları, dijitalleşme ve teknolojiye uyum, nitelikli insan kaynağı ve iş gücü piyasası, bölgesel kalkınma ve yatırım fırsatları, bölgedeki işletmelerin karşı karşıya kaldığı güncel zorluklar, sahadan gelen bilgi ve deneyimlerle çözüm yolları başlıklarında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, bu kadim coğrafyanın potansiyelini ortaya çıkarmak, yerelden yükselen sesi güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak için emek verdiklerini belirtti. Prof. Dr. Açık, "Biz FIRATSİFED olarak aslında bu kadim coğrafyanın potansiyelini ortaya çıkarmak, yerelden yükselen sesi güçlendirmek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkı sağlamak için emek veriyoruz ve çalışıyoruz. Bu da çok güç bir süreç bildiğiniz gibi. Aslında baktığımızda ülke genelinde de yığınla sorunla karşı karşıya geldiğimizi biliyorsunuz. Özellikle küresel ölçekte yaşanan gerilimler, yine ülkemizdeki bazı ekonomik sorunlar, bölgesel gerilimler yine kalkınma hedeflerimize ulaşmamızın önünde önemli engeller oluşturuyor. Bizim 2020 ve 2023 yıllarında yaşadığımız depremlerin ardından bölgemizde istihdamdan üretime, yatırımdan insan kaynaklarına kadar çok önemli sorunlar yaşadık. Şu an yeniden yapılanma sürecindeyiz. Bu süreçte de özellikle güç birliği yapmamız, birlikte emek vermemiz son derece önemli. Bu yapıyı oluşturacağımıza inancım tam. Biz TÜRKONFED olarak ekonomi ve dış politikalar merkeziyle birlikte yapmış olduğumuz Türkiye için bir rekabetçilik araştırması 2023 sonucuna göre 81 il içerisinde Malatya 39. sırada, Elazığ 42. sırada, Tunceli 47. sırada ve Bingöl de 68 sırada yer alıyor. Aslında olmamız gereken yerin çok gerisindeyiz. Ama şunu da biliyoruz; potansiyelimiz de çok açık. Çok önemli potansiyelimiz de var. İşte bu potansiyelimizi gerçeğe dönüştürmek için bizim güç birliği yapmamız, birlikte emek vermemiz son derece önemli. Yine biliyoruz ki sadece fiziksel yatırımlarla bu sorunun üstesinden gelemeyiz. Mutlaka insan kaynaklarına, sosyal sermayeye yapılacak yatırımlar ve makroekonomik istikrarı sağlayacak politika ve yatırım önerilerini de oluşturmamız çok önemli. İşte bu anlamda bu toplantıda bir aradayız" dedi.

Toplantının ikinci ayağının Elazığ'da düzenlenmesinin önemine vurgu yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ise, "Küresel anlamda ekonominin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz" diyerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Alan, "Rekabetçi bölgeler yuvarlak masa toplantıları serisinin ikincisinin şehrimizde düzenlenmiş olmasının son derece anlamlı olduğunun altını çizmek isterim. Küresel anlamda ekonominin yeniden şekillendiği dönemdeyiz. Böylesi bir dönemde rekabet artık büyük şehirlere, büyük firmalara özgü olmaktan uzak büyümenin kalkınmanın temel anahtarı durumuna gelmiştir. Bu nedenledir ki ortak akılla oluşan güçlü iş birlikleri ve stratejilerin gelişimine kıymetli katkılar sağlayacaktır. Bugün en önemli sorumluluğumuz, her birimizin malumu olan sorunları konuşmak değil sorunlara çözüm üretmek ve iş birliğini güçlendirmek olmalıdır. Elazığ olarak tarihsel ve kültürel mirasımızla olduğu kadar sanayi altyapımızla tarım ve hayvancılıktaki potansiyelimiz ile hem şehrimizin hem bölgemizin hem de ülkemizin kalkınmasında etkin bir rol üstlenmeye hazırız. Bu noktada en önemli adım birlikte hareket edebilme kabiliyetimizi etkin hale getirmektir. ve şimdi Elazığ'ımız için bir adım daha öne çıkma vaktidir. Bunun içinde gayret etme vaktidir" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İş Dünyası, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Rekabetçi Bölgeler Toplantısı - Son Dakika

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