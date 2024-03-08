Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.
Elazığ'ın, yatırım, istihdam ve icraatının artırılması ve ülke ekonomisine daha çok katkı sunması amacıyla çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, yatırımcıların problemlerini üst makamlara taşımaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a Elazığ iş dünyasının taleplerini ileten Başkan Alan, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mehmet Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baloğlu ve Elazığ TSO üyesi Muhammet Ali Akdağ'ın da hazır bulunduğu görüşmede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Elazığ'ın yatırımcılarının yaşadıkları problemleri aktaran Başkan Alan, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Şehrimizin başta ekonomi olmak üzere her alanda kalkınmasına yönelik sorunlarımızı her fırsat ve platformda dile getiriyor ve çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Bu kapsamda ilimizi ziyaret eden Bakanlarımıza beklenti ve taleplerimizi sunduk. Ankara ziyaretlerimiz kapsamında da başta bakanlarımız olmak üzere genelde Elazığ'ın, özelde ise Ticaret ve Sanayi Odamızın her zaman yanında durmuş, ilimizin sorun ve sıkıntılarını çözme noktasında kararlı bir duruş sergilemiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettik. Elazığ'ın yatırım ve istihdamını istişare ettiğimiz toplantı oldukça verimli geçti. Yakın ilgileri ve şehrimize gösterdikleri duyarlıktan dolayı TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum." - ELAZIĞ
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan öncesi iş yerleri, fırın, zincir marketler başta olmak üzere tüm işletmelerde denetimlerini artırdı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimlerde, iş yeri, ürün ve çalışan hijyeni, fiyat, son kullanma tarihi gibi birçok başlıkta denetlemeler yapıldı. Eksiklikleri tespit edilen işletmelere süre verilerek gerekli müeyyideler uygulanacak. Ayrıca taklit ve tağşişe açık ürünlerden numune alınarak analize gönderildi. İstanbul'da 39 ilçede 730 denetçiyle yapılan denetimlerde toplamda 42 milyon 201 bin 969 Türk lirası idari para cezası uygulandı.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı Luo Wen, bölgesel korumacılık uygulamaları ve piyasa bölünmeleri gibi sorunları ele almak için daha fazla çaba göstereceklerini ve 2024 yılında birleşik bir iç pazar geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Luo ayrıca, adil rekabetin gözden geçirilmesi, işletmelerin yer değiştirmesi ve faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması için düzenlemeler getirileceğini belirtti. Çin'in uluslararası standardizasyon çalışmalarına da aktif olarak katılacağı ifade edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde dezavantajlı kadınlar devletin açtığı meslek eğitimleri ile kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de iş dünyasında kendilerine kariyer hayalleri kurdu. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) merkezinde meslek eğitimi alarak kendi ayakları üzerinde duran kadınları yalnız bırakmadı. ADEM giyim atölyesinde üretilen el emeği göz nuru ürünler ilçedeki rehabilitasyon merkezinde ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda hediye edildi.
Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen 'El Emeği Festivali'nde kadınlar ürettikleri ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Festival, Atatürk büstü önünde açılan stantlarda her hafta sonu ziyaret edilebilecek.
Çin'de uzun süredir faaliyet gösteren yabancı şirketlerin CEO'ları, Çin'in 2024 yılı için belirlediği yüzde 5 civarındaki GSYİH büyüme hedefinin olumlu sinyaller gönderdiğini ve bu hedefe ulaşmak için birden fazla büyüme faktörü bulunduğunu belirtti. Ulusal hükümetin iş yapmayı kolaylaştırmak, inovasyonu teşvik etmek ve yaşam kalitesini arttırmak için güçlü ortaklıklar kurduğu belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kadın Kooperatiflerine ve Mahallelere Makine ve Ekipman Desteği sağladı. Törende kadın kooperatiflerine ve çiftçilere makine ve ekipmanlar teslim edildi. Başkan Ergün, desteklerin devam edeceğini belirtti ve toplamda 390 adet makine ve ekipman desteği sağlandığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 31 Mart seçimlerini atlattıktan sonra enflasyonu azalmış, normalleşmiş ve istikrara ulaşmış bir ülke konumuna geleceğini belirtti. Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her seçimde birinci çıktığını ve ekonomik sıkıntıların çözülebileceğini ifade etti.
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Mutu Köprüsü'nün yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı himayesinde yapılan çalışmalar kapsamında sondaj çalışmaları başlatıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, köprüde inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni köprünün yapımı için geçen sene ihale yapıldı ve teknik çalışmalara başlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı. Bakan Kacır, projelerin imza törenine katıldı ve Şebinkarahisar'ın kalkınmasını ve refahını sürdüreceklerini belirtti.
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