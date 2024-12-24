Electrip Global\'de Yönetim Değişikliği

Ekonomi

Electrip Global'de 1 Ocak 2025 itibarıyla üst düzey bir yönetim değişikliği gerçekleşiyor. Şirketin Türkiye'de Zes ve Avrupa'da Electrip markaları ile yürüttüğü elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği faaliyetlerine İnanç Salman; güneş enerjisi alanındaki faaliyetlerine ise Evren Evcit CEO olarak liderlik edecek.

Zorlu Enerji ve Wrenhouse ortaklığıyla kurulan Electrip Global'de 01.01.2025 tarihi itibariyle elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği alanında Türkiye'de Zes, Avrupa'da ise electrip markalarının CEO'luk görevini 20 yıllık sektör deneyimine sahip İnanç Salman devralacak. Electrip Global'in güneş enerjisi alanındaki iştiraki ZES Solar'ın yeni CEO'su ise yurtiçi ve yurtdışında önemli işlere imza atan deneyimli isim Evren Evcit olacak.

Bu değişimle, Electrip Global'in Genel Müdürleri olarak iş kollarının büyümesinde görev alan Salman ve Evcit, edindikleri tecrübeyi CEO'luk düzeyine taşımış olacak.

Electrip Global yeni dönemde de büyümeye devam edecek

2022 yılında kurulan Electrip Global; Zes ile Türkiye'de elektrikli mobilitede öncü şarj operatörü olarak hizmet verirken, Zes Solar markası ile de Türkiye ve yurtdışında panel ve inverter distribütörlüğü ve üretimi konusunda üstün teknoloji ve güvenilir ürün sunma hedefiyle global firmalarla iş birlikleri kuruyor. İleriye dönük depolama çözümlerini de bünyesinde toplayan Electrip Global; Avrupa'da ise İtalya, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ ve Polonya olmak üzere yedi ülkede "electrip" markası çatısı altında aynı hizmetleri sunuyor.

Atama ile ilgili açıklama yapan Electrip Global Yönetim Kurulu Başkanı Nicolas de Sanctis şunları söyledi: "2022 yılında şirketimizin temellerini birlikte attığımız ve markamızın global arenada bilinirliğini artıran çalışmalara liderlik eden İ. Sinan Ak'a mobilite alanındaki bütüncül yaklaşımı ile şirketimize kattığı yenilikçi vizyon için gönülden teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar aynı yönetim altında şekillendirdiğimiz operasyonlarımıza daha fazla fokus olabilmek ve hedeflenen büyümeyi sağlamak amacı ile iki alanı uzman yöneticilerimize devrediyoruz. Görevi kendisinden devralan İnanç Salman'ın ve Evren Evcit'in de stratejik hedeflerimize giden yolda global birer lider olacağından eminiz. Son yapılan yönetim kurulunda Salman'a ve Evcit'e olan güvenimiz ve inancımızla bu iki önemli alanda CEO'luk görevlerini kendilerine teslim etmiş bulunuyoruz. Başarıları daim olsun."

Verilen bilgiye göre, 2004 yılında Zorlu Grubu'na katılan İnanç Salman, 2004-2007 İnsan Kaynakları fonksiyonunda üstlendiği çeşitli görevler ardından 2013-2017 yılları arasında Enerji, Ticaret ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2017-2020 yılları arasında Zorlu Enerji Ticaret Direktörü olarak görev alan İnanç Salman 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Ticaret Genel Müdürü olarak atandı. Salman aynı zamanda; 2022 yılından beri Electrip Global Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Evren Evcit, Anel Enerji'de sırasıyla COO ve CEO olarak görev aldı. 2014 yılında göreve başladığı First Solar'da üç yıl boyunca Türkiye Yönetim Direktörü olarak çalıştı. Mayıs 2017'de Zorlu Enerji'de ZES Solar Direktörü olarak göreve başlayan Evcit, 1 Eylül 2019 tarihinde ZES Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü olarak atandı. Evcit 1 Ocak 2024'ten beri Zes Solar Genel Müdürü olarak görev yapıyor. DEİK Türkiye - Pakistan İş Konseyi, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER), Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) üyesi. - İSTANBUL