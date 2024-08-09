Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), Şanlıurfa'da yapılan saldırıyı kınadı

Ekonomi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, Şanlıurfa'da Dicle Elektrik saha personellerine yapılan saldırıyı kınadı.

Elder'in X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdeniz'in konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da Dicle Elektrik saha personellerine yapılan saldırının üzüntü verici olduğunu ifade eden Erdeniz, şunları kaydetti:

"Kesintisiz bir elektrik hizmeti sunmak için Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren elektrik dağıtım şirketlerimizin çalışanlarına yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz ve bu davranışı kabul edilemez buluyoruz. Sahada gece gündüz büyük özveriyle çalışan ve bu kötücül saldırıyı yaşayan çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Benzer saldırıların yaşanmamasını ümit ediyorum. Bir kez daha Elder ailesi olarak tüm elektrik dağıtım şirketlerimizin ve çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."