Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisans En Yakıt'a verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisans En Yakıt'a verildi

30.05.2022 15:57
Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisans En Yakıt'a verildi

En Yakıt, Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmecisi lisansını aldığını duyurdu.

En Yakıt, Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmecisi lisansını aldığını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan Akcan, "Dünyada ve Türkiye'de çığır açan en-ix teknolojisiyle fark yaratan kuruluşumuz, inovatif girişimlerle her zaman ilklere öncülük ediyor. Şarj ağı işletmeci lisansını ilk alan firma olarak, 1 numaralı lisans sahibi kimliğimizle çok güzel yatırımlara daha hızla imza atacağız. Ağımızı yüksek verimli şarj istasyonlarıyla donatıp elektrikli araç kullanıcıları için hizmet atılımı yapacağız" dedi.

"YATIRIM VE HİZMET ATAĞI BAŞLIYOR"

Bünyelerin de yer alan En Yakıt A.Ş.'nin dünyada ve Türkiye'de çığır açan en-ix teknolojisiyle çok büyük bir fark yarattığına dikkat çeken Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan Akcan, şunları kaydetti:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) geçtiğimiz günlerde elektrikli araçlar için şarj istasyonu işletme lisansı için ilk biz başvuru yapmıştık. Bu başvurumuzun ardından inovatif, yenilikçi ve çağın gereksinimine uygun değişime dönük girişimlerimizle en-ix teknolojisini dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanıma sunan En Yakıt A.Ş. olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü EPDK tarafından Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisansı '01' numarasıyla En Yakıt'ın oldu. Türkiye'nin 1 numaralı lisans sahibi olmanın haklı gururu ve onurunu yaşıyoruz.  İlkleri yaratmayı ve yaşatmayı hedefleyen, en-ix teknolojisini dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanıma sunan En Yakıt A.Ş., lisansını da alarak elektrikli araç ekosisteminde kullanıcıların kart okutarak veya mobil telefon üzerinden tanıma sistemi ile gerçekleştirdikleri şarj işlemini çok daha pratik, konforlu ve hızlı hale getiriyor. 1 numaralı lisans sahibi olarak çok güzel yatırımlara imza atacağız. Şimdi en-ix teknolojisi ile elektrikli araç kullanıcılarına çok daha kolay ve hızlı hizmet vereceğiz. Ağımızı yüksek verimli şarj istasyonlarıyla donatıp elektrikli araç kullanıcıları için hizmet atılımı yapacağız. Enerji dönüşümüne yeni bir heyecan getiren ve elektrikli araç kullanıcıları için çok büyük kolaylık sağlayan en-ix teknolojisi ile herkesi tanışmaya çağırıyor, heyecanla sizleri bekliyoruz."


Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisans En Yakıt'a verildi
Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisans En Yakıt'a verildi
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu Türkiye'nin ilk lisansı 'En Yakıt'ın Türkiye'nin ilk lisansı 'En Yakıt'ın
Kaynak: DHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Tragger, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisans En Yakıt'a verildi - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:21:57. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisans En Yakıt'a verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement