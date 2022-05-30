Elektrikli araç şarj istasyonlarında ilk lisans En Yakıt'a verildi

En Yakıt, Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmecisi lisansını aldığını duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan Akcan, "Dünyada ve Türkiye'de çığır açan en-ix teknolojisiyle fark yaratan kuruluşumuz, inovatif girişimlerle her zaman ilklere öncülük ediyor. Şarj ağı işletmeci lisansını ilk alan firma olarak, 1 numaralı lisans sahibi kimliğimizle çok güzel yatırımlara daha hızla imza atacağız. Ağımızı yüksek verimli şarj istasyonlarıyla donatıp elektrikli araç kullanıcıları için hizmet atılımı yapacağız" dedi.

"YATIRIM VE HİZMET ATAĞI BAŞLIYOR"

Bünyelerin de yer alan En Yakıt A.Ş.'nin dünyada ve Türkiye'de çığır açan en-ix teknolojisiyle çok büyük bir fark yarattığına dikkat çeken Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan Akcan, şunları kaydetti:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) geçtiğimiz günlerde elektrikli araçlar için şarj istasyonu işletme lisansı için ilk biz başvuru yapmıştık. Bu başvurumuzun ardından inovatif, yenilikçi ve çağın gereksinimine uygun değişime dönük girişimlerimizle en-ix teknolojisini dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanıma sunan En Yakıt A.Ş. olarak büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü EPDK tarafından Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisansı '01' numarasıyla En Yakıt'ın oldu. Türkiye'nin 1 numaralı lisans sahibi olmanın haklı gururu ve onurunu yaşıyoruz. İlkleri yaratmayı ve yaşatmayı hedefleyen, en-ix teknolojisini dünyada ve Türkiye'de ilk kez kullanıma sunan En Yakıt A.Ş., lisansını da alarak elektrikli araç ekosisteminde kullanıcıların kart okutarak veya mobil telefon üzerinden tanıma sistemi ile gerçekleştirdikleri şarj işlemini çok daha pratik, konforlu ve hızlı hale getiriyor. 1 numaralı lisans sahibi olarak çok güzel yatırımlara imza atacağız. Şimdi en-ix teknolojisi ile elektrikli araç kullanıcılarına çok daha kolay ve hızlı hizmet vereceğiz. Ağımızı yüksek verimli şarj istasyonlarıyla donatıp elektrikli araç kullanıcıları için hizmet atılımı yapacağız. Enerji dönüşümüne yeni bir heyecan getiren ve elektrikli araç kullanıcıları için çok büyük kolaylık sağlayan en-ix teknolojisi ile herkesi tanışmaya çağırıyor, heyecanla sizleri bekliyoruz."