Elektrikli Araç Sayısı Artırılacak, Şarj Altyapısı Yeterli Seviyeye Ulaştırılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrikli Araç Sayısı Artırılacak, Şarj Altyapısı Yeterli Seviyeye Ulaştırılacak

Elektrikli Araç Sayısı Artırılacak, Şarj Altyapısı Yeterli Seviyeye Ulaştırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, Türkiye'de elektrikli araç sayısının artırılması ve şarj altyapısının yeterli seviyeye ulaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Güzel, elektrikli araçlarda hedeflenen hızlı yaygınlaşmanın sağlanabilmesi ve şarj altyapısında ülkenin tüm bölgelerinde yeterli seviyeye ulaşılmasının önemine dikkati çekti. Ayrıca, ağır ticari araçlara yönelik de elektrikli şarj istasyonlarının artırılmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

22.05.2024 14:39
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Alper Güzel, Türkiye'de elektrikli araç sayısının artırılması ve şarj altyapısının yeterli seviyeye ulaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Sürdürülebilir teknolojiler ve yenilenebilir enerji çözümleri üzerine odaklanan Prosumer Expo Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı Ankara'da başladı.

Güzel, burada yaptığı açılış konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşması için bu alanda ana sanayi, tedarik sanayi ve katma değerli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinin önem arz ettiğini ifade etti.

Elektrikli araçlarda hedeflenen hızlı yaygınlaşmanın sağlanabilmesi ve şarj altyapısında ülkenin tüm bölgelerinde yeterli seviyeye ulaşılmasının önemine dikkati çeken Güzel, bakanlık ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen çalışmalar neticesinde yol haritasının oluşturulduğunu söyledi.

Güzel, elektrikli araçlar için hızlı şarj altyapısı destek programı geliştirildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Şarj altyapısının serbest piyasa koşullarında gelişmesi için özel sektör tarafından kurulacak şarj üniteleri için hibe desteği sağlanarak yatırımların hızlanması hedefleniyor. Çağrı, bakanlık tarafından hazırlanan elektrikli araç gelişim öngörülerine göre il ve ilçe detayında belirlenmiş olup, şarj altyapısı ihtiyacının giderilmesine yönelik kurgulanarak ülkemizdeki hızlı şarj ünitelerinin sayısının arttırılması ve şarj hizmet sağlayıcılığı sektöründe rekabet ortamının tesis edilmesi ile yerli cihaz şarj cihaz üreticilerinin gelişimi amaçlanıyor."

Ülke geneli şarj soketi sayısının artırılması hedefiyle, belirli bölgelerde olması gereken şarj altyapı sayısına ulaşabilmek için yeni bir çağrıya çıkılabileceğini kaydeden Güzel, ağır ticari araçlara yönelik de elektrikli şarj istasyonlarının artırılmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Güzel, Türkiye'nin uluslararası transit taşımacılık ve jeopolitik önemini kaybetmemesi ve kara yolu taşımacılığında alternatif yakıt altyapısı sağlanması için Türkiye'de uygun altyapının hazır hale getirilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bu kapsamda konunun ayrıntılı bir şekilde çalışılması ve ihtiyacın belirlenmesi amacıyla bakanlığımız koordinasyonunda ağır ticari araçlar şarj altyapısı çalışma grubu kurulmuş olup buradan uluslararası kara yolları ağının ülkemiz içinde kalan bölümünün kurulması ve gerekli altyapı ihtiyacı analizi yapılmakta olup ihtiyaca binaen bir destek programı kurgulanması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından depolama teknolojilerinin önemli olduğunu anlatarak, "Bu teknolojiler enerjinin fazla olduğu zamanlarda depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlayarak enerji arzını sürekliliği ve güvenilirliğini artırıyor. Bugün burada açılışını yaptığımız fuar yenilenebilir enerji sistemleri, yenilenebilir enerjinin depolanması ve şarj edilmesi konularında uygun çözümler üretiyor." dedi.

Türkiye'nin ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını Avrupa Birliği'ne yaptığına değinen Baran, şunları kaydetti:

"2030 itibarıyla sınırda karbon uygulaması var. Sınırda bir ölçüm yapılacak. O ölçü neticesinde sizin karbon seviyeniz, belirlenen seviyenin üzerindeyse vergi ödeyeceksiniz, altındaysa siz para kazanacaksınız. O yüzden üreticilerimizin, sanayicilerimizin bugün itibariyle çok farklı bir metoda geçmesi lazım. Üretimimizi temiz enerji anlamında daha kabul edilebilir bir seviyeye çıkartabilmemiz için devletimizin desteğine sanayicimizin ihtiyacı var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Elektrikli Araç Sayısı Artırılacak, Şarj Altyapısı Yeterli Seviyeye Ulaştırılacak - Son Dakika

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