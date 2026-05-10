Elektrikli Araçlar için Şarj Altyapısı Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elektrikli Araçlar için Şarj Altyapısı Gelişiyor

10.05.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASFED Başkanı Erkoç, elektrikli araç şarj noktalarının ülke geneline dengeli yayılması gerektiğini vurguladı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin ana arterlerinde elektrikli araçlar için şarj noktalarının sayısının artmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bu altyapının ülke geneline dengeli ve sürdürülebilir şekilde yayılmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Erkoç, AA muhabirine, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısının stratejik planlamayla geliştirilmesinin uzun yol güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu söyledi.

Otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümün altyapı ve kullanım alışkanlıklarında köklü değişimleri beraberinde getirdiğine dikkati çeken Erkoç, Türkiye'de elektrikli araçlara ilginin hızla arttığını, şarj altyapısının da aynı hızla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Altyapı ülke geneline dengeli yayılmalı"

Özellikle otoyollar ve şehirler arası güzergahlarda kurulan yeni nesil hızlı şarj istasyonlarının, uzun yolculukların planlanabilirliğini ve güvenliğini doğrudan etkilediğine işaret eden Erkoç, şöyle konuştu:

"Bugün gelinen noktada, elektrikli araçlar için ana arterlerde şarj noktalarının sayısının artması önemli bir gelişme olmakla birlikte, bu altyapının ülke geneline dengeli ve sürdürülebilir şekilde yayılması büyük önem taşıyor. Elektrikli araç kullanıcılarının uzun yol deneyiminde en temel beklentisi, kesintisiz erişim, şarj sürelerinin öngörülebilirliği ve istasyonların teknik güvenilirliğidir."

Yalnızca istasyon sayısının artırılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Erkoç, hızlı şarj kapasitesinin geliştirilmesi, istasyonlar arası mesafenin optimize edilmesi ve dijital yönlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Daha sağlıklı sürüş deneyimi sunar"

Şarj planlamasının sürüş güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Sürücünün menzil kaygısı yaşamadan yolculuk yapabilmesi, hem dikkat dağınıklığını azaltır hem de daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunar. Bu nedenle altyapı yatırımlarının yalnızca sayısal değil, stratejik bir planlamayla ele alınması gerektiğine inanıyoruz."

Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümünde önemli bir ivme yakaladığına işaret eden Erkoç, bu sürecin sürdürülebilirliği için kamu ve özel sektör başta olmak üzere tüm paydaşların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Erkoç, MASFED olarak dönüşüm sürecinin sağlıklı ve güvenli ilerlemesi için katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli Araçlar için Şarj Altyapısı Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:39:28. #7.13#
SON DAKİKA: Elektrikli Araçlar için Şarj Altyapısı Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.