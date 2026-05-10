Elektrikli Araçlar için Şarj Altyapısı Gelişiyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin ana arterlerinde elektrikli araçlar için şarj noktalarının sayısının artmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bu altyapının ülke geneline dengeli ve sürdürülebilir şekilde yayılmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Erkoç, AA muhabirine, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısının stratejik planlamayla geliştirilmesinin uzun yol güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu söyledi.

Otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümün altyapı ve kullanım alışkanlıklarında köklü değişimleri beraberinde getirdiğine dikkati çeken Erkoç, Türkiye'de elektrikli araçlara ilginin hızla arttığını, şarj altyapısının da aynı hızla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Altyapı ülke geneline dengeli yayılmalı"

Özellikle otoyollar ve şehirler arası güzergahlarda kurulan yeni nesil hızlı şarj istasyonlarının, uzun yolculukların planlanabilirliğini ve güvenliğini doğrudan etkilediğine işaret eden Erkoç, şöyle konuştu:

"Bugün gelinen noktada, elektrikli araçlar için ana arterlerde şarj noktalarının sayısının artması önemli bir gelişme olmakla birlikte, bu altyapının ülke geneline dengeli ve sürdürülebilir şekilde yayılması büyük önem taşıyor. Elektrikli araç kullanıcılarının uzun yol deneyiminde en temel beklentisi, kesintisiz erişim, şarj sürelerinin öngörülebilirliği ve istasyonların teknik güvenilirliğidir."

Yalnızca istasyon sayısının artırılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Erkoç, hızlı şarj kapasitesinin geliştirilmesi, istasyonlar arası mesafenin optimize edilmesi ve dijital yönlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Daha sağlıklı sürüş deneyimi sunar"

Şarj planlamasının sürüş güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Sürücünün menzil kaygısı yaşamadan yolculuk yapabilmesi, hem dikkat dağınıklığını azaltır hem de daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunar. Bu nedenle altyapı yatırımlarının yalnızca sayısal değil, stratejik bir planlamayla ele alınması gerektiğine inanıyoruz."

Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümünde önemli bir ivme yakaladığına işaret eden Erkoç, bu sürecin sürdürülebilirliği için kamu ve özel sektör başta olmak üzere tüm paydaşların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Erkoç, MASFED olarak dönüşüm sürecinin sağlıklı ve güvenli ilerlemesi için katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.