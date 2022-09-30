Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 154,5575 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 231,0380 kuruş oldu.

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ekim'den itibaren geçerli olan tarifeleri değişmedi.

Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı - Son Dakika

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