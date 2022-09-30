Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı

30.09.2022 08:36
Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ekim'den itibaren geçerli olan tarifeleri değişmedi.

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ekim'den itibaren geçerli olan tarifeleri değişmedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 154,5575 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 231,0380 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 271,1004 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyatı da 360,9233 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 431,2357 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 405,9469 kuruş olarak belirlendi.

YORUMLAR
500
EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasını 6 ay uzattı EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasını 6 ay uzattı EPDK'den kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar EPDK'den kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin karar
Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Kayseri'de üzerine 14 bin telefon hattı olduğunu öğrenen adam büyük şaşkınlık geçirdi
14:53 Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında konuştu: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak
14:36 Cesedi ırmak yakınında bağlı halede bulunan arkadaşının maaşını çekip alışveriş yapmış!
14:39 İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı
14:19 Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü
14:15 Acun Ilıcalı'dan bomba teknik direktör hamlesi! Hull City'de Sergen Yalçın ve Ersun Yanal ihtimali konuşuluyor
14:00 18 günlük gelinin yürek yakan sonu! Üzerine devrilen duvarın altında kalarak öldü
13:54 Fernando Muslera, Galatasaray tarihine geçecek! Efsane isimleri tek tek geride bırakıyor
13:36 Başkan Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB çalışanlarına 27 bin TL maaş promosyonu yatırılacak
11:32 Antalya'da pitbull cinsi 3 köpek belediyeye ait kedi evine girdi, ortaya çıkan tablo yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 15:04:29. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement