Element Six ve Master Drilling'den Küresel Ortaklık

Ekonomi

Element Six ile Master Drilling, yeni bir küresel ortaklık duyurdu.

Polikristal elmas ve ultra sert malzemelerin geliştirilmesi ve üretiminde faaliyet gösteren Element Six (E6) ile sondaj ve mekanize kaya kazısı teknolojisi çözümlerinde çalışmalar sürdüren Master Drilling, yeni bir küresel ortaklık duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; bu iş birliği, Element Six'in önde gelen patentli polikristal elmas kesme teknolojisini Master Drilling'in madencilik, altyapı ve enerji sektörlerine yönelik tam mekanize hizmetleriyle birleştirerek geleneksel tünel açma operasyonlarına kıyasla atık kaya oluşumunda yüzde 17'den fazla azalma sağlayan sentetik elmas destekli yeni bir tünel açma çözümü sunuyor. Yenilikçi teknoloji, İngiltere ve Güney Afrika'da hem yeraltı hem de yüzey koşullarında madencilik ve altyapı sektörlerindeki çeşitli son kullanıcılarla test edildi.

Master Drilling İcra Direktörü Koos Jordaan, "Geleneksel kaya kazısı yöntemlerine kıyasla çeşitli açılardan değer oluşturan yüksek kaliteli, patlamasız tünel inşaatı elde etmek, tünel inşaatçıları için önemli bir küresel zorluktur. Master Drilling ve Element Six ise bu zorluğun üstesinden gelme noktasında benzersiz bir konumda bulunmaktadır. Teknolojilerimizi ve uzmanlığımızı birleştirerek rekabetçi üretkenlik, daha düşük maliyetler ve daha az atıkla kaliteli tünel geliştirme sunabilir, daha güvenli, daha hızlı ve daha ekonomik tünel yapımı sağlayabiliriz. Bu yenilik madencilik, enerji, ulaşım ve altyapı gibi sektörlerde yeraltı operasyonlarının genişletilmesi yönünde büyük bir potansiyele sahiptir" dedi.

Element Six CEO'su Siobhán Duffy, "Master Drilling ile kurulan bu stratejik ortaklık, Element Six'in, de Beers Group'un Origins stratejisinde oynadığı rolün başka bir örneğidir. Sentetik elmas inovasyonu, endüstriyel uygulamaların geleceğini şekillendirmek için muazzam bir potansiyele sahiptir. Master Drilling ile ortaklaşa geliştirdiğimiz çözüm, tünel geliştirme sırasında daha az miktarda kaya çıkararak atık ve çevresel etkiyi önemli ölçüde azaltacak ve gelecek nesiller için daha iyi bir yarın sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL