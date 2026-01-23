Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek\'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Meclis'ten geçen düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi ancak hayat pahalılığı karşısında bu artış emeklileri ve dar gelirlileri tatmin etmedi. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, emeklileri heyecanlandıran yeni bir hazırlığın ayrıntılarını paylaştı.
Tayyar'a göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi ekibi, bütçe disiplininden taviz vermeden vatandaşın cebini rahatlatacak yeni bir sosyal yardım mekanizması üzerinde çalışıyor. Ekonomi yönetiminin ücretli ve maaşlı kesime yönelik kalıcı refah artışı için "2027 başını" hedeflediğini belirten Tayyar, o tarihe kadar geçecek sürede devreye alınacak "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi"ni duyurdu.
Yeni sistemin çalışma prensibi, hanelerin gelir ve servet durumunun tam olarak tespit edilmesine dayanıyor. Şamil Tayyar, sürecin işleyişini şu maddelerle özetledi:
Sistemin nasıl işleyeceğini somut bir örnekle açıklayan Tayyar, emeklilerin de bu kapsama gireceğini belirtti: "Misal; hane geliri 20 bin lira, belirlenen geçim indeksi 30 bin lira olursa, aradaki 10 bin liralık fark vatandaşa ödenecek. Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek."
Milyonlarca kişinin "Ne zaman başlayacak?" sorusuna da yanıt veren Tayyar, uygulamanın çok yakında test edileceğini duyurdu. Sistemin Haziran veya Temmuz aylarında, belirlenecek 2-3 ilde pilot bölge uygulamasıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Geliri zamanla artan haneler ise sistemden otomatik olarak çıkarılacak.
Tayyar ayrıca, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen kapsamlı bir reform paketinin de hazırlık aşamasında olduğunu ve yıl sonuna doğru Meclis gündemine geleceğini ifade etti.
