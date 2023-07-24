Elon Musk, dünyanın en zengini oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Elon Musk, dünyanın en zengini oldu

24.07.2023 20:53

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'yu geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu. Musk'ın net serveti 240,7 milyar dolara çıkarken, Arnault'nun serveti 234,9 milyar dolara geriledi. Jeff Bezos ise üçüncü sırada yer aldı.

NEW Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'yu geride bırakarak "dünyanın en zengini" ünvanının yeniden sahibi oldu.

Forbes dergisinin dünyanın en zenginlerine yer verdiği listeye göre, Musk'ın net serveti yerel saatle öğlen itibarıyla yüzde 1,75 artarak 240,7 milyar dolara çıktı. Değerlemedeki artışta Tesla hisselerinin yüzde 2,5'ten fazla artması etkili oldu.

Louis Vuitton, Christian Dior ve Tiffany'nin sahibi olan lüks eşya devi LVMH'nin Başkanı Arnault'nun serveti ise yüzde 1'den fazla düşüşle 234,9 milyar dolara geriledi.

Böylelikle Musk, Arnault'yu geride bırakarak dünyanın en zenginleri listesinde yeniden ilk sıraya yerleşti.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı ünvanını bir süre elinde tutan Jeff Bezos ise 151,9 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer aldı.

Bezos'u, Oracle'ın kurucusu ve eski CEO'su Larry Ellison 148,1 milyar dolar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 120,6 milyar dolar, Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffet 117,3 milyar dolar servetiyle takip etti.

Geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, dün şirketin logosunu "mavi kuş"tan "X" harfine değiştirmiş X.com alan adını da siteye yönlendirmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştireceğini duyurdu Elon Musk, Twitter'ın logosunu değiştireceğini duyurdu

Elon Musk, Forbes, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk, dünyanın en zengini oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:50 'İmamoğlu olmazsa İBB adayı kim olmalı?' anketinin sonuçları açıklandı! İlk sıradaki isim en yakın rakibine 20 puan fark attı
21:46 "İmamoğlu olmazsa İBB adayı kim olmalı?" anketi! İlk sıradaki isim en yakın rakibine 20 puan fark attı
20:58 PSG, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti
20:54 Mbappe'nin cevabı ne olacak? PSG, Al Hilal'in teklifini kabul etti
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacağını işaret etti
20:27 Emeklilerin maaşlarına düzenleme yapılacak mı? İşte Erdoğan'ın işaret ettiği tarih
20:13 Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz tarafını seçti: "Ben Dzeko'cuyum"
20:09 Icardi ve Dzeko'yu kıyaslayan Batuhan Karadeniz'den ortalığı karıştıracak sözler
20:07 Marmaray İstasyonunda Yaşanan Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı
20:05 Marmaray istasyonunda bir garip olay! 3 yıl önce trafikte tartıştığı kişiyle karşılaşınca çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 22:29:16. #1.13#
SON DAKİKA: Elon Musk, dünyanın en zengini oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement