Elon Musk\'tan Vergi İndirimine Tepki

AMERİKALI milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'den geçmesini teşvik ettiği vergi indirimi tasarısının 'ortadan kaldırılması' çağrısı yaparken, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Kill Bill' film afişini kullandı.

Beyaz Saray'daki danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vergi indirimi tasarısına tepkisini gösterdi. İlk paylaşımında, "Senatörünüzü ve Kongre'deki temsilcinizi arayın. Amerika'nın iflası kabul edilemez. Bu yasa tasarısını ortadan kaldırın" ifadelerini kullanan Musk, bir diğer paylaşımında ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Kill Bill' adlı film afişini kullandı.