Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu - Son Dakika
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Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu

25.04.2022 18:15

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı satın almak için sosyal medya şirketinin yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı belirtildi. Musk, hisse başına 54,2 dolar olmak üzere Twitter'ın tamamı için 43 milyar dolarlık bir teklif yapmıştı.

The New York Times'ın haberinde, Musk'ın Twitter'ın yönetim kuruluyla görüşmelere başladığı belirtildi. Haberde, sürecin hızlı ilerlediği ve tarafların satışa dair zaman çizelgesi, mali süreçlerin detaylarını görüştükleri iddia edildi. Musk, Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını açıklamış ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedilmişti.

HİSSE BAŞINA 54 DOLARLIK TEKLİF YAPTI

Bildirimde, Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere, 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilirken, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarılmıştı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

TWITTER'DAN 'ZEHİR HAPI' ÖNLEMİ

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan'da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu, oy birliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti. Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu. Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtilmişti.

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Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, The New York Times, Elon Musk, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulu ile masaya oturdu - Son Dakika


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