Elon Musk, Yahudi karşıtı paylaşımı beğendiği için X'e reklam vermeyi durduranlara küfretti

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" yorumunu yapmıştı.

REKLAM VERMEYİ DURDURANLARA KÜFÜR ETTİ

Bu hareket nedeniyle antisemitizmle suçlanan ve Apple, Warner Bros, Disney gibi dünyaca ünlü firmaların sahibi olduğu X sosyal medya platformuna reklam vermeyi durdurduğu Elon Musk katıldığı bir canlı yayında esti gürledi. X'e reklam vermeyi durduranlara ve durdurmakla tehdit edenlere seslenen Musk, "Vermeyin reklam. Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa, parayla şantaj yapacaksa, s… gidin. S… gidin. Açık mı? Umarım öyledir" ifadelerini kullandı.

YAPTIĞI YORUM "ANTİSEMİTİK" BULUNMUŞTU

Antisemitik olduğu iddialarını reddeden iş insanı, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.

DÜNYACA ÜNLÜ FİRMALAR REKLAMLARINI İPTAL ETTİ

Aralarında Apple, Warner Bros, Disney, Paramount, NBCUniversal, Discovery ve Comcast gibi şirketlerin de bulunduğu birçok kuruluş, paylaşıma tepki olarak X'teki reklamlarını iptal etmişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmış, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz" değerlendirmesinde bulunulmuştu. "Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz." ifadesiyle hakkındaki iddialara cevap veren Musk, 27 Kasım'da İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.