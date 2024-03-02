Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM'de kabul edildi

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM\'de kabul edildi

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak.

02.03.2024 00:57  Güncelleme: 01:03
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Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı, bu yıl 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emeklilerin ikramiye ödemelerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM'de kabul edildi

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YÜZDE 50 ARTIŞLA 3 BİN LİRA OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu ve Giresun mitinglerinde yaptığı konuşmalarda şunları söylemişti:"Ortaya çıkan dengesizlikleri ek tedbirlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Mesela sadece emeklilerimize yaptığımız tek seferlik 5 bin liralık ödemenin, en düşük emekli maaşının sınırını 10 bin liraya çıkarmanın, maaşlarda yaptığımız yüzde 50'ye ulaşan zam oranlarının bütçeye maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Bütçemize ek maliyet getiren bu düzenlemelerle gayemiz emeklilerimize ve çalışanlarımıza biraz nefes aldırabilmektir. Önümüz ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz."

Hukuk, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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