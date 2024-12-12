Emekli Çiftçinin Koyun Sevgisi - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli Çiftçinin Koyun Sevgisi

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Emre Çelik, emekliliğin ardından Bafra koyunlarıyla küçükbaş hayvancılığa başladı.

12.12.2024 11:29
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İlk kuzularına çocukları gibi bakıyor

Emekli olduktan sonra 6 ay önce küçükbaş hayvancılığa başladı, ilk etapta 7 koyunundan 17 kuzusu oldu

Çoklu doğum özelliğine sahip olan yerli ve milli ırk olan 'Bafra' koyununu bölgede tanıtmayı hedefliyor

Küçükbaş hayvan üreticisi Emre Çelik;

"Bölgemizde bu ırkı bakan çok az insan var"

BİLECİK - Bilecik'te 6 ay önce emekli olan Emre Çelik, küçükbaş hayvancılığa başlarken, ilk kuzularına adeta çocuk gibi bakıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emekli olduktan sonra hayvancılığa başlayan Emre Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Amasya Gökhöyük İşletmesinden aldıkları çoklu doğum özelliğine sahip olan 'Bafra' ırkı koyunu bölgede tanıtmayı hedefliyor. TİGEM'den 50 küçükbaş hayvan alan Emre Çelik, koyunlardan ortalama 2'nin üzerinde kuzu aldıklarını söyledi.

Çoklu doğum özelliğine sahip olan yerli ve milli ırk olan 'Bafra' koyununu bölgede tanıtmayı hedefliyor

Altı ay önce Akpınar Mahallesinde hayvancılığa başlayan Emre Çelik, yerli ve milli ırk olan Bafra ırkı koyunların doğum oranlarından memnun olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti; "2024 yılında EYT'den emekli oldum. Emekli olduktan sonra üretim anlamında ne yapabilirim diye düşündüm ve hayvancılıkta karar kıldım. Hayvancılık konusunda koyun ırkında karar kıldım. Koyunda çok fazla ırk türlerinde hayvancılık yapan var. Bizler de yerli ve milli olan TİGEM'in ürettiği 'Bafra' ırkında karar aldık. Bu ırkı maşallah çok bereketli . Ben TİGEM'den 50 küçükbaş hayvan aldım. Bu hayvanların 7 tanesi şuan doğum yaptı. Bu doğum sürecinde 7 taneden yaklaşık 17 tane yavru aldık. Ortalama 2'nin üzerinde yavru alıyoruz. Hedefimiz bölgede bu ırkın tanıtımını sağlamak. Bölgemizde bu ırkı bakan çok az insan var. Bizde bir tanesiyiz. Biz bu ırkı koyunculukla uğraşan arkadaşlara tanıtmak istiyoruz."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emre Çelik, Bilecik, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Bafra, Son Dakika

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