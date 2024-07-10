Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş emekliye zam için toplantı yapacak.

10.07.2024 14:34
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Memura yapılan zammın ardından emekli maaşına zam gündemdeki yerini koruyor. Önümüzdeki günlerde milyonlarca kişinin beklediği haber için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın bir araya geleceği öğrenildi.

"EN DÜŞÜK MAAŞ YUKARI ÇEKİLEBİLİR"

Konuya ilişkin konuşan AK Partili bir yetkili, "Emekliye seyyanen zam mümkün görünmüyor, en düşük maaş yukarı çekilebilir" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ ZAM İÇİN ÇÖZÜM ARAMAYA BAŞLADI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Memur emeklisine de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla yüzde 19,31 zam verilecek. Kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler ise 10 bin lira almaya devam edecek. Bu durum tepki çekerken AK Parti kurmayları, milletvekilleri ve yerel yönetimlerden gelen geri bildirimlerin ardından çözüm arayışına başladı.

İLK FORMÜL "MAKAS DARALMASI" NEDENİYLE OLMADI

İlk aşamada kök maaşlar artırılarak en düşük maaşın 12 bin lira seviyelerinde belirlenmesi üzerinde duruldu. Ancak en düşük maaşın üzerinde alan ve uzun yıllar prim ödeyen emeklilerle en düşük maaş düzeyindeki emekliler arasındaki makas daralacağı için bu formüle şüpheyle yaklaşıldı.

İKİNCİ FORMÜLÜN YÜKSEK MALİYETİ BULUNUYOR

Bunun yerine 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasında bir seyyanen zam yapılarak makas korunurken en düşük maaş seviyesinin yukarı çekilmesi çalışıldı. Ancak bu bütün SGK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılması anlamına geleceği için, Hazine'ye ve sosyal güvenlik sistemine çok yüksek maliyet üretecek bir formül olarak değerlendirildi.

ZAM İÇİN ÜÇÜNCÜ BİR FORMÜL ARANIYOR

Bu çerçevede hem kök maaş sorununu çözecek hem de Hazine'ye yükü çok fazla olmayacak bir çözüm arayışının devam ettiği öğrenildi. Gözler şimdi 4 ismin yapacağı toplantıya çevrildi.

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mustafa Elitaş, Abdullah Güler, Mehmet Şimşek, AK Parti, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Turgay Kayaoğlu: Rabbim yar ve yardımcınız olsun emekliye güzel haberleri dört gözle bekliyoruz 30 47 Yanıtla
  • Murat Cimenci: Seyyanen verilen 8 bin TL zammı sadece çalışana vermek yerine en azindan yarisi kadar emekliyede verseydiniz bugün bu sorun olmayacaktı 64 2 Yanıtla
    Depechs Modes: Sadece çalışana değil memura verildi işçiye verilmedi karıştırılmasin 34 3 Kür Şad: O 8000 sonnzamla birlikte 14000 oldu maalesef 3 0
  • Sabri İnce: MV maaşları söz konusu olsa yarım saat sürmez 600 yüz cift el havaya MV maaşları zamlanır.. 52 1 Yanıtla
    Alper Eren: sonuna kadar haklısın 17 0
  • Zuzu Cimşit: Durum çok vahim emeklinin şakası yok sabır tükenmiş daralmış sıkıntı büyük acil çare bulun 28 1 Yanıtla
    Bilişim Hurda: bu memlekette emeklinin adı var kardeşim emekli de olsan çalışmaya devam 4 0
  • Yakup Becerikli: trışkadan emekli yapılama beş kuruş para verilmesin adam gibi prim ödeyen adam gibi maaş alsın 26 1 Yanıtla
  • Zafer Acar: kaç toplantı yapacaklar bakalım zor karar 15 2 Yanıtla
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