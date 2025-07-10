Emekli Madenciden Örnek Tarım Hikayesi

Zonguldak'ta çalıştığı maden ocağından emekli olduktan sonra armut bahçesi kuran 66 yaşındaki Hasan Girgin, beş yıl boyunca verim alamamasına rağmen pes etmeden çalıştı. Girgin, bu yıl 80 ton ürün hasat etmeyi bekliyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) madenci olarak çalışan üç çocuk babası Hasan Girgin, emekli olduktan sonra başladığı armut yetiştiriciliğiyle bölgedeki tarımsal üretime öncülük ediyor. 23 yıl önce emekli olan 66 yaşındaki Girgin, Bursa'da çıktığı bir gezide gördüğü meyve bahçelerinden etkilenerek Çaycuma ilçesine bağlı Aşağı Kayıkçılar köyünde kendi bahçesini kurdu. 2005 yılında 4 bin 500 metrekarelik arazisine deveci armudu fidanları diken Girgin, ilk yıllarda yeterli verimi alamasa da üretimden vazgeçmedi. Yıllar içinde deneyim kazanarak armut yetiştiriciliğini sürdüren Girgin, bu sezon 80 tona yakın ürün elde etmeyi bekliyor.

"Beş sene bekledik ama sonunda oldu"

Üretime başladığı süreci anlatan Hasan Girgin, şunları söyledi:

"Emekli olduktan sonra Bursa'yı gezmeye gittik Ziraat Odası'ndan beraber. Burada bahçeyi gördüm. Dedim ki bütün bankalara borcum olsun böyle bahçem olsun. Diğer kişiler dönerken ben orada kaldım. Fidan siparişlerini verdim. Hemen aynı sene dikmeye başladım. Allah'a şükürler olsun. Beş sene bekledik. Bunların ben dikimini keçi gübresi ile yaptım. Ağaçlar daha çabuk gelişti."

Bahçesinin bakımını ihmal etmediğini ve budama işini dahi dışarıdan uzman ekiplerle yürüttüğünü dile getiren Girgin, "Bu ağaçları budamak için ekip Bursa'dan geliyor. Oradan ekip edindik. Sürekli aynı ekiple çalışıyoruz. Ekip değiştirdiğimde bahçe randıman vermez. Herkes kendi bildiği dalı keser" dedi.

Köydeki üreticilere de öncülük etti

Girgin, kurduğu bahçenin planlamasını bizzat yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun projesini kendim yaptım. Bir gün çektim ipleri, hoşuma gitmedi. Söktüm tekrar, bir gün sonra yine çizdim. Enini boyunu ölçtük ondan sonra diktik, güzel göstersin diye. Cenab-ı Allah da verdi. Bakımı yine yaptık. Sürekli bakım yapıyorum. Bakım yapmazsa zaten ağaçlara hastalık girer. Seyretme güzel olursa 60'da kalırsın. Bu yıl 80 ton armut hasadı bekliyoruz nasip olursa. Zonguldak çevresine satıyoruz."

Bahçesini kurduktan sonra çevresindekileri de üretime teşvik ettiğini vurgulayan Girgin, "Ben diktikten sonra vatandaşlara dedim ki boş delikanlılar. Dedim ki oğlum babanızın cebine bakmayın para versin diye. Ben size yardımcı olurum her konuda. Siz de dikin dedim. Örnek olarak diktim. Onlara da söyledim. Onlar da dikmeye başladılar. Yani böyle üretimler çoğaldı. Aşağı yukarı bizim 300 tona yakın deveci armudu toplanıyor" ifadelerini kullandı.

"Aile şirketi gibi çalışıyoruz, ama arazi yok"

Armut üretimini artırmak istediğini ancak arazi sıkıntısı yaşadığını dile getiren Girgin, "İşte sıkıntı kaliteli üretmek. Üretemezsen malın çöp oluyor. Azimle devam ediyoruz. Ömrümüz yettiğince Allah sağlık verince çocukla beraber yapıyoruz. Ben ilaçlama benim, çevre temizliği onu, aile şirketi gibi çalışıyorum. Arazi arıyorum, arazi bulamıyorum. Çoğaltacağım. 20 dönüm arıyorum, arazi yok. Kamuda da yok. Araziler hep parçalı" dedi.

Girgin'in örnek girişimi, Kayıkçılar köyünde meyve üretiminin artmasına katkı sağlarken, bölgedeki genç üreticilere de ilham kaynağı oldu. Girgin, bu sayede bölgeden 300 tona yakın armudun Zonguldak bölgesinin yanı sıra ülkenin çeşitli yerlerine pazarlandığını sözlerine ekledi. - ZONGULDAK