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Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak 2024 zam farkı ödemesi 26 Ocak'ta hesaplara yatacak - Son Dakika
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Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak 2024 zam farkı ödemesi 26 Ocak'ta hesaplara yatacak

Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemeleri 26 Ocak'ta ödenmeye başlanacak.

23.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 14:28
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memur emeklilerinin ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.

ÖDEMELER 26 OCAK'TA BAŞLIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamaya göre, 2 milyon 281 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödemesi, 59 bin 33 kişiye de 992,9 milyon lira ek ödeme yapılacak.

ÖDENECEK FARK TUTARI 19,3 MİLYAR TL

SGK'dan yapılan açıklama şöyle: "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL'dir.

26 OCAK GÜNÜ ÖDENMEYE BAŞLANACAK

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.033 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 milyon TL'dir.

30.434,84 TL ile 16.739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

Emekli Sandığı\'ndan aylık alanların Ocak 2024 zam farkı ödemesi 26 Ocak\'ta hesaplara yatacak
YORUMLAR (13)
  • Şevki Sünger: bak sen emekli yılı dediydi de inanmamıştık napcaz şimdi bu 10 bin lirayı nasıl harcayacağız Yanıtla 12 76
  • Serkan Basar: ben araç tuttum parayı taşımak için :) Yanıtla 13 65
  • Fevzi Kocakulak: Emeklilere her hangi bir ödeme yapılacağı zaman nedendir maliyeti ile birlikte açıklanıyor Ey Devletimizin yetkilileri bu bizi emekliler olarak üzüyor Neden çalışanların zammı açıklanırken maliyet söz konusu olmuyor…? Yanıtla 5 58
  • Uğur RİZE: En düsük emekki maası alanların farkı yatacakmı Yanıtla 5 50
  • Celal Esen: SSK ve Bağ-Kur emekli arkadaşlar neden aldığınız zammı memur zammı ile eşitlemek yerine neden niçin daha fazlasını istemiyorsunuz Yanıtla 9 34
  • bülent C.: neden memur emeklisine verilen zam oranı kadar zam verilmedi. yüzde 49,6 bari eşit tutulsaydı en azından oy kaybı çok olmazdı. büyük yanlış yapıldı. Yanıtla 5 29
  • Kerim Gürel: Annem dul maasi aliyor verilen yuzde 42,60 zamdan bile kesinti oluyor gercekten oyle Yanıtla 1 27
  • FATİH ŞAHİN: Harca Harca bitmez. Yanıtla 1 21
  • bülent C.: celal esen arkadaşım , en düşük emekli maaşı asgari ücretten aşağı olmamalıdır diye hep yazdık en az 17.000 tl olmalıdır dedik. Açıklanan ise memur emeklisine verilen orandanda yüzde 7 aşağıda kalarak bu sefer dahada tepki çektiler . 17.000 veremiyorsun bari niye eşitsizlik yapıyorsun. memur emeklisi ayrı markete pazara , işçi emeklisi ayrı pazara marketemi gidiyor. bari burada eşitsizlik yapılmamalıydı. 14 3
  • bülent C.: en düşük 7500 tl alanlara , 2500 tl yatacak , yani 10.000 tl almış olacaksınız. 1 15
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Son Dakika Ekonomi Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak 2024 zam farkı ödemesi 26 Ocak'ta hesaplara yatacak - Son Dakika


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